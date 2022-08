Irene Villa habla por primera vez sobre la relación de su exmarido con Nuria Fergó

La de Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, ex marido de Irene Villa, se ha convertido en una de las historias de amor sorpresa de este verano. Era la propia triunfita la que hacía pública su relación con el argentino a principios de agosto con una publicación en sus redes sociales en la que hablaba de sus sentimientos: "Amor con todas las letras. Amor que llega para quedarse" reconocía, compartiendo dos imágenes con su nueva pareja en las que, enamoradísimos, posan con una inmensa sonrisa antes de darse un apasionado beso.

Una discreta relación que dura ya varios meses y sobre la que ahora se pronuncia por primera vez Irene Villa, confesando que aunque no conoce a Nuria sí era conocedora del noviazgo y está encantada con la nueva pareja de su exmarido y padre de sus tres hijos: "Yo ya lo sabía. Cuando tienes una custodia compartida tienes que hablar continuamente, y yo me alegro, que triunfe el amor, cada uno elige a su pareja y que hayamos elegido fenomenal".

"No conozco a Nuria como para opinar de ella, pero me da mucha tranquilidad que mis hijos estén bien" asegura, revelando que fue por sus hijos por quienes se enteró de la nueva relación de Juan Pablo - de quien se separó hace 4 años - con quien reconoce que se ha reído al comentar lo "guay" que es que sus parejas gusten a sus niños.

"El también está feliz con David (Serrato, su pareja), no por mí, por nuestros hijos, que al final son el termómetro y es lo lógico y normal. Ojalá todas las parejas que deciden divorciarse lo lleven así, aunque me estoy dando cuenta que la sociedad no lo entiende, pero al final lo que nunca falla es el amor infinito" apunta. Sin embargo, y aunque mantiene una buena relación con su ex, Irene reconoce que por el momento "no se ha planteado" hacer ningún plan conjunto con su novio y con Juan Pablo y Nuria porque "no se ha dado el caso".

Hablando precisamente de David Serrato, la periodista revela que está a punto de celebrar su primer aniversario de relación con el coach y el balance no puede ser mejor, aunque no hizo pública su historia de amor hasta tiempo después porque "no sabía qué iba a pasar". "Estoy disfrutando mucho, ha pasado un año volando y estoy feliz no, lo siguiente. No creía en la media naranja ni en el flechazo y todo ha llegado de momento. Ojalá sea amor infinito" afirma enamorada.

"Lo que pido es que nos quedemos así, que los niños estén felices, con su madre, con su padre, con nuestras parejas y que todo encaje como parece que está encajando" confiesa. Y es que sus pequeños "adoran" a David, como nos cuenta con una inmensa sonrisa: "Hemos pasado los primeros cinco días juntos de vacaciones, yo estaba preocupada, pero fenomenal. Ahora es el cumpleaños de Erik, están con su padre y dice 'puede venir David a mi cumple' todo ha venido de una manera natural, disfrutando de este regalo, que era algo que yo había pedido", nos cuenta.

Tan feliz es al lado del coach que Irene, a pesar de ir todavía "con pies de plomo como toda mujer de 43 años" no descarta volver a pasar por el altar con David. "Por qué no... no lo descarto. Nunca he sido de pensar amor eterno, pero a veces... nunca he conectado de la forma con que lo he hecho con David. De momento disfruto del momento y que sea lo que tenga que ser" concluye.