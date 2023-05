El grupo propietario de los restaurantes Tatel y Totó se deshace definitivamente de Íñigo Onieva. Tal y como desveló Belén Esteban en Telecinco y ha confirmado el periodista Daniel Carande, el grupo Mabel Hospitality, dedicado a la gestión de negocios como el del famoso restaurante de la élite madrileña, ha despedido al futuro marido de Tamara Falcó.

No es la primera vez que el trabajo de Íñigo en el desarrollo y gestión de la empresa corre peligro. Su excesiva exposición pública parece haber sido una de las causas, con los socios escorándose cada vez más hacia la discreción. El resultado final ha sido prescindir del talento para las relaciones públicas del novio de Tamara Falcó.

Cuando se desveló la infidelidad que dio al traste con el compromiso de boda de Íñigo y Tamara ya se habló de que la posición de Onieva en el grupo peligraba, pero las aguas siguieron su cauce como también la relación con la marquesa de Griñón. Un amor retomaron tras un hiato de algunas semanas y no pocos avatares sentimentales.

Tatel tiene sede no solo en Madrid sino también en Ibiza y Beverly Hills, por lo que su perfil es marcadamente elitista. Uno de sus socios es Enrique Iglesias, y tal y como se informó en su momento, ninguno de ellos deseaba verse salpicado por el tipo de noticias del corazón a los que se vincula ahora a Íñigo.

"Le han dicho que no vuelva a T'atel y Totó', donde ejercía como Relaciones Públicas. No sé qué habrá pasado, pero me han dicho que ya no trabaja ahí", dijo contundente Belén Esteban en Sálvame.

Lo que es seguro es que nada de esto empañará el desarrollo de la boda más mediática del año, la de Íñigo con Tamara Falcó, que tendrá lugar en apenas dos meses pese a otro mediático traspiés: el del vestido de boda que finalmente elaborará Carolina Herrera.