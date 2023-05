El lapsus de Enrique Ponce en 'El Hormiguero' que destapa sus mentiras a Paloma Cuevas

Ana Soria y Enrique Ponce podrían habernos mentido sobre la fecha real en la que comenzaron su relación. Durante su entrevista en El Hormiguero, emitida este martes en Antena 3, la pareja contó cómo se conocieron, cómo vivieron aquellas primeras citas y la repercusión mediática de hacer público su noviazgo.

Así lo narró el protagonista de la historia: "Yo fui a torear a Almería y estando en el callejón la vi en el tendido. Me fijé solo en ella, como para no mirarla. Pregunté a un amigo si la conocía y me dijo que era hija de un amigo suyo y la busqué en Instagram...¡Y la encontré!", dijo sobre el flechazo. "Me miraba a mí, me di cuenta. Estaba sorprendida, muy confundida. Hubo un momento que cruzamos miradas. Yo la evitaba al principio hasta que cruzamos miradas y en ese momento sentí algo especial. Creo que fue su brillo en los ojos", añadió ella.

Pablo Motos se interesó sobre sobre ese día y preguntó cómo terminó "aquella faena" en la plaza de toros de Almería: "No sabes lo que me motivó. Ese día corté cuatro orejas". Una frase a priori sin importancia pero que podría contener la clave sobre la fecha exacta en la que la pareja comenzó a 'hablar' y que pondría de manifiesto que lo suyo viene de lejos, más de lo que nos han contado durante estos años.

Cabe recordar que la noticia de la separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas se hizo pública en julio del año 2020 y en un primer momento se aseguró que no había terceras personas. Sin embargo, no tardó en salir a la luz el nombre de Ana Soria, con la que la que el torero ya llevaría viéndose un tiempo, pero, ¿cuánto exactamente? ¿Solapó esta nueva relación con su matrimonio con la empresaria? Según la versión del propio Ponce, comenzó su relación con la joven almeriense ese mismo verano del año 2020, poco antes de anunciar su divorcio, pero sabemos que su amistad en redes sociales, habría comenzado al menos dos años antes, en 2018.

Enrique Ponce y Ana Soria

Si ahora tenemos en cuenta las nuevas declaraciones del torero, la relación podría haber comenzado incluso antes de comenzar a seguirse en redes sociales. "Ese día corté cuatro orejas", dijo anoche el torero, destapando sin querer, que se habría fijado en la joven en agosto de 2017, cuando ella acababa de cumplir 18 años. Concretamente el 24 de agosto de 2017, los periódicos especializados en tauromaquia se hicieron eco de la gran tarde del diestro, que ese día salió a hombros de la plaza tras cortar cuatro orejas. Hazaña que no se habría vuelto a repetir, al menos en esa ciudad.

Después del flechazo, Ponce habría buscado a la joven a través de las redes sociales y se habría intercambiado mensajes con ella durante una larga temporada hasta que finalmente decidieron verse en persona. Es decir, el inicio de la relación se habría alargado durante varios meses, efectivamente, solapando su relación con Paloma Cuevas, que habría estado engañada durante todo ese tiempo. Aunque Ana Soria comenzó a seguir 'oficialmente' al diestro en Instagram en el año 2018, no sería incompatible con escribirse mensajes privados desde meses antes.

Lo que hasta ahora había sido una incógnita parece que poco a poco se va aclarando y evidencia que Paloma Cuevas fue engañada durante al menos tres años, motivo por el que tardó tanto tiempo en recomponerse de su divorcio. Lo que ella creía un matrimonio perfecto, pudo terminar siendo una farsa de la que, a día de hoy, se ha recuperado gracias en parte al apoyo de su nueva pareja, Luis Miguel, que a pesar de su fama internacional y sus compromisos profesionales, no se separó de ella durante los meses más complicados tras anunciarse la separación.