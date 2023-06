India Martínez recibió este lunes la visita de Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya para hablar sobre sus humildes orígenes, su éxito en el mundo de la música y su relación con los medios de comunicación. "Con cinco o seis años vi a un hombre con una goma puesta en el brazo pinchándose. Otro me apuntó con una pistola. Yo soñaba que desde mi casa a casa de mis primos iba volando para evitar ese camino", narró sobre su complicada infancia en un conflictivo barrio de Sevilla donde las reyertas eran "el día a día".

Unas vivencias que lejos de querer olvidarlas, la han convertido en una persona "más fuerte" y "noble": "Estás cosas te hacen más fuerte. Nos ha hecho valorar las cosas desde la nobleza sin coger los malos hábitos y quedarnos con el respeto y con la parte luchadora, trabajadora. Lo aprendimos de nuestros padres. Ellos nos decían todo el rato que teníamos que salir del barrio como fuera. No querían ese futuro para nosotros"

A pesar del interés que suscita en la prensa rosa de nuestro país, India siempre ha tratado que la conozcan por su trabajo y esconder su parte más íntima: "Ha habido épocas que me ha preocupado porque yo quería que me conocieran por mi música, por lo que hago artísticamente, que como una cosa está ligada a la otra no te queda otra". Por este motivo, su relación con los medios de comunicación siempre ha sido muy tirante: "Cada vez se van metiendo más en tu vida, en lo que haces, con quién estás, con quién dejas de estar y al principio lo llevaba fatal, no quiero contar esas cosas (…) Quería separar esas cosas de lo profesional y hasta una época lo mantuve, nunca entré en ese mundillo", afirmó la cantante, que aprovechó su presencia en el programa para presentar públicamente a su novio, Ismael Vázquez, con el que tiene una relación desde hace doce años y al que conoció en un gimnasio.

A este respecto, Bertín señaló que como personaje público hay que acostumbrarse a que hablen sobre ti "aunque no sea fácil": "Me han colocado a mujeres solo por saludarlas". Algo que también le ocurrió a India con Sergio Ramos: "A mí una vez me sacaron en una revista diciendo que yo era la chica de una foto. Y no era. Ponía: ‘La nueva novia de Sergio Ramos’. Y luego resultó que era su hermana", declaró entre risas. Sin embargo, quiso señalar que este tipo de noticias "falsas" pueden hacer mucho daño a la persona implicada: "Por favor, al menos contrastar las informaciones".

Más allá de todo esto, India vive feliz junto a su pareja y aunque ahora lo presente en el programa de Bertín Osborne, quieren seguir llevando su relación con dicreción: "La primera vez que le vi fue en el gimnasio, era el dueño del gimnasio y daba clases de 'capoeira’. Ahí empecé a fijarme en él, en la parte del gimnasio no tanto, poco a poco (…) Terminábamos las clases y se quedaba preguntándome cosas. Era un poco excusa la capoeira, yo quería acercarme un poquito. En el gimnasio nos quedábamos solos le ponía canciones que yo estaba grabando en ese momento, nos quedábamos en una salita, pedíamos comida y ahí empezó el acercamiento", relató la cordobesa sobre el comienzo de su noviazgo hace doce años.