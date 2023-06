Fabiola Martínez cuenta el episodio más duro de su vida: "Mi ex me amenazó con matarme"

Fabiola Martínez es una mujer nueva y como parte de esa liberación quiere dar conocer a sus seguidores capítulos hasta ahora desconocidos de su pasado. Este jueves la ex de Bertín Osborne concedió a Sonsoles Ónega una de sus entrevistas más desgarradoras donde contó su terrible experiencia con una expareja que a punto estuvo de costarle la vida.

"Esas amenazas fueron al final de la relación porque lo dejé y él no soportaba eso. Fue la pareja anterior a empezar a salir con Bertín", narró la venezolana sobre su relación con un hombre que tenía problemas de adicción al alcohol y las drogas. "Yo no viví episodios de maltrato continuo, no di tiempo a eso. Yo tenía una relación que aparentemente era divertida, pero cada vez había más episodios raros. Él bebía, había drogas y se desmadró todo. Entonces, tomé la decisión a tiempo".

A pesar de haber parado a tiempo esta situación, Fabiola sí vivió un episodio "bastante violento" cuando le comunicó su decisión de poner fin a la relación. Tal fue su reacción, que llegó a temer por su vida y que tuvo que huir en plena madrugada. "¿No te da miedo que esta persona te pueda estar viendo?", le preguntó Sonsoles Ónega a la colaboradora. "Lo he pensado, pero él hizo algo peor en su vida y no vive en España. Estuvo en la cárcel", contestó Fabiola Martínez, dejando atónita a la presentadora. "Al final no te puedes esconder. Tienes que vivir y tienes que defenderte. No estaba dispuesta a que esta persona me arruinase la vida".

Sonsoles se mostró muy sorprendida por la entereza con la que Fabiola narró su historia. No obstante y a pesar de su valentía, Fabiola no se ve "capacitada" para aconsejar a otras víctimas que estén sufriendo este tipo de violencia en su hogar.