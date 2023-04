La reacción de Fabiola Martínez al nuevo amorío de Bertín Osborne

Este miércoles la revista ¡Hola! lleva a su portada las claves sobre la relación entre Bertín Osborne y María Gabriela Guillén, una joven modelo y empresaria, propietaria de un centro estético en Madrid a la que conoció durante una campaña de la firma de ropa El Capote.

El presentador confirmó además en esRadio que solo se trata de una amiga especial: "Ella es ella y yo me lo paso fenomenal y la veo de vez en cuando, pero no es mi novia (...) Lo que más me toca las narices es la frase hecha de ‘rehace su vida’. Si la vida la tengo hecha divinamente, no tengo que rehacer nada. Uno no tiene que vivir en pareja para tener su vida hecha".

Fabiola Martínez ha decidido tomarse con normalidad las informaciones sobre los amoríos de Bertín, sobre todo después del mal momento que pasó por las declaraciones de su exmarido en las que confesó que nunca había estado enamorado de ella. Eso sí, Bertín confirmó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico que Fabiola estaba al tanto de la existencia de Gabriela antes de que se publicara la revista Hola.

"Le da un poco de pena que te cierres a vivir sin miedo una relación, que tengas miedo a equivocarte y que deberías abrirte un poco más a tener una relación", explicó Isabel González tras hablar con Fabiola. "Hemos hablando esta mañana y los dos muertos de risa", bromeó el presentador.

La modelo venezolana está centrada en sí misma y esta semana ha decidido presumir de belleza y físico rescatando algunas de las imágenes más espectaculares de su etapa como modelo de lencería. Fabiola, que en 1993 se presentó al concurso de Miss Venezuela, se convirtió en una joven modelo muy cotizada que trabajó para distintas firmas con las que recorrió todo el mundo.