La buena relación entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez

Bertín Osborne y Fabiola Martínez siempre se han llevado bien una vez que decidieron divorciarse. Un hecho que fue posible desde el primer momento para poder hacer cada uno su vida por separado. El cantante no tiene ningún problema en ver a sus hijos cuando quiera.

Los dos están volcados en la Fundación Bertín Osborne creada para ayudar a familiares de niños con discapacidad. El pasado fin de semana organizaron un acto solidario en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid con el fin de recaudar fondos, y donde se mostraron muy sonrientes dando pruebas de lo bien que están. Al evento también asistió una de las hijas del cantante, Eugenia, que acudió con su novio Miguel Barreiro.

"Bertín y yo siempre nos llevaremos estupendamente, sobre todo por el bien de nuestros hijos". Así me comentó la venezolana, que no puede estar más guapa. Para apoyar a la causa estuvieron Maribel Yébenes, María Zurita, Carmen Morales con su marido, Esther Doña, el cantante Dani Daniel con su mujer, que viven en Miami y dijo tener un juicio pendiente con la SGAE al no cobrar derechos de autor de una de sus canciones emblemáticas "Por el amor de una mujer".

Parte del equipo del programa de Sonsoles Ónega , donde colabora Fabiola, también quiso ayudar a esta causa. Un tardeo, así es como lo calificaron, ya que la cita era a partir de las 19 horas, que se prolongó pasada la medianoche, con carrera de caballos incluida. Un coctel fantástico con barra libre. Todo un éxito.