El consejo de Norma Duval a Bárbara Rey en su guerra contra Hacienda

Feliz con su nueva vida en Suiza tras la boda secreta con Matthias Khün el pasado noviembre, Norma Duval ha regresado a España para arropar a Nieves Herrero en la presentación de su nueva novela, 'La Baronesa'. Una reaparición en la que la vedette ha revelado que ya ha celebrado su enlace con su familia -aunque no haya trascendido a la prensa- y ha adelantado sus planes para este verano.

Norma ha querido mostrar su apoyo a la escritora sin entrar en la polémica protagonizada con Tita. "Desde que empezó a presentar sus novelas, no puedo faltar. Esté donde esté, yo vengo. Me encanta Nieves, es lo más de lo más escribiendo, me encanta como escribe, tiene una trayectoria maravillosa como escritora y tiene mucho futuro más (...) Tengo un gran afecto y cariño por Carmen de siempre y lo sabe. Yo creo que Nieves habrá hecho un libro bonito, pero no voy a entrar en ninguna polémica porque no me incumbe. Espero que todo se solucione, tengo un cariño enorme a Nieves y a Carmen.

Sobre los problemas de Bárbara Rey con Hacienda sí ha querido pronunciarse, ya que ella pasó por una situación parecida. "Lo he leído, sí, voy a decir una cosa. A mí me acusaban de lo mismo, yo lo luché y lo gané. Yo gané a Hacienda en un tema como ese. Me acusaron de levantamiento de bienes era mentira. Lo gané porque no era verdad", aseguró, animando a la también artista a no bajar los brazos: "Lúchalo Bárbara, que yo lo luché".

La Fiscalía solicita tres años de prisión para Bárbara Rey por un delito de alzamiento de bienes en relación a varias operaciones financieras llevadas a cabo para provocar "una situación de indefensión económica", lo que le imposibilitaba satisfacer el dinero que le reclamaba la Agencia Tributaria que asciende a 143.902,24 euros.

Los hijos de la vedette, por su parte, se enfrentan a una pena de dos años y seis meses de cárcel por haber cometido presuntamente el mismo delito que su madre, y se sentarán con Bárbara en el banquillo de los acusados el próximo lunes en la Audiencia Provincial.

Los hechos en que se basa el escrito de acusación se remontan al 10 mayo de 2011, cuando la AEAT comenzó una inspección a la actriz en relación al pago del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) de los periodos fiscales comprendidos entre los años 2006 y 2008.

Así, el 16 de noviembre del 2012 se dictaron sendas actas por el IRPF, la primera del año 2006 y la segunda, correspondiente al año 2007/08, por importes de 135.031.21 euros y 131.568,98 euros, respectivamente.

Dichas actas fueron notificadas a la acusada el 12 de febrero del 2013 y tenían de plazo de ingreso voluntario hasta el 20 de marzo de ese mismo año. De ahí que el 18 de julio se dictaran acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes, por importes de 51.496,62 euros y 60.675.47 euros, igualmente notificados a Bárbara en fecha 8 de agosto de 2013.

A sabiendas de que habían dado comienzo las labores de investigación de la AEAT, la vedette, "con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago y frustrar las legítimas expectativas de cobro de la AEAT", se puso en contacto con varios familiares para actuar en "connivencia" a fin de llevar cabo la realización de ciertos actos de disposición patrimonial "que tenían como objetivo la finalidad de generar la quiebra delas deudas contraídas , haciendo imposible el cobro de los mismos por sus legítimos titulares".

La Fiscalía detalla un total de trece operaciones en las que tomaron parte sus dos hijos, su hermana y otras personas con la finalidad de provocar una situación de indefensión económica por parte de la acusada "que imposibilitara satisfacer los créditos reclamados por la AEAT, al no ser habido bienes bastantes a tal fin por la situación de insolvencia creada por los acusados".

A fecha de 19 de diciembre del 2017 existía un saldo de deuda pendiente de ingreso de 143.902,24 euros. Un duro revés sobre el que Bárbara Rey y sus hijos todavía no se han pronunciado. públicamente.