Norma Duval: "Matthias Khün es el amor de mi vida"

Norma Duval está sin lugar a dudas viviendo una de las mejores etapas de su vida. Está como contertulia con Toñi Moreno en su programa de televisión, y ahora ha colaborado en el diseño de una parte de la colección primavera-verano de la firma ilicitana de zapatos de la marca Mysoft, a la que ha prestado su imagen.

La artista está disfrutando de su recién estrenado matrimonio con Matthias Kühn, y ahora su vida la divide entre Madrid donde viven sus hijos y nietos, y la localidad suiza de Gstaad, donde tienen fijada su residencia. "Me encantan los tacones y los de esta colección son más bajos y me encuentro mucho más cómoda; los altos solo me los pongo si tengo que salir a algún acto de noche. De mi matrimonio puedo decir que estamos muy bien, nos hemos casado después de llevar juntos 13 años, y lo que tengo muy claro es que tenemos que estar más tiempo juntos. Ya tengo la residencia suiza.

"Es cierto que Matthias me da mucha libertad, y eso me permite hacer lo que quiero", cuenta Norma Duval. Viajo mucho a Madrid, y así hago cosas de trabajo y veo a los míos. Nos damos ese espacio, que creo que es necesario, y sobre todo a una edad madura tienes que tener tu lugar. Me encanta vivir allí, es una vida mucho más tranquila, tengo amigos, hago deporte y reconozco que es estupendo. No tengo problemas con el idioma porque hablo francés, y la casa que tenemos es preciosa.

Norma abunda sobre esta situación privilegiada. "Mis hijos son muy mayores, tienen su vida, sus parejas, mis sobrinas tienen 24 años; yo ya he sacrificado bastante y ahora voy a vivir yo un poquito. Con Matthias se llevan muy bien, y todo lo que a mí me haga feliz, a ellos también. Son muy respetuosos, muy educados, tengo unos hijos estupendos".