Así fue el homenaje a Carmen Sevilla organizado por Rappel y sin Augusto Algueró

Rappel ha explicado que Augusto, el hijo de Carmen, le dio las gracias por organizar este homenaje: "Te lo agradezco en el alma que le hagas un funeral como mi madre se merece" por eso siente que "él está con nosotros por un lado y por otro lado no puede estar" y además, nos ha confesado que "me ha mandado una carta, me ha pedido que la abra en el momento de leerla, la tengo ahí guardada, me ha dicho por favor, dame tu palabra de que no la vas a ver antes".