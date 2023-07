La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Alaska y Carlos Pérez Gimeno para analizar el testimonio de una nueva amante de Bertín Osborne, Chabeli Navarro, que en una entrevista de Karmele Izaguirre en Lecturas asegura que también quedó embarazada del cantante, todavía embarcado en el escándalo de las declaraciones de Gabriela Guillén.

Dice Chabeli, que también ha sido novia de Kiko Rivera, que ella, a diferencia de Gabriela, decidió no continuar con el embarazo, pero acusa al cantante de empujarla a abortar. Inicialmente -explicó la subdirectora de Es la mañana, Isabel González, que "el guion es parecido al caso de Gabriela Guillén, con una relación que Bertín considera menos seria de lo que lo hacen ellas".

Pero ella se muestra mucho más agresiva con el cantante, que asegura que "la convence para abortar. Pero la frase exacta es que le dijo que tenia dos opciones: aborto o tenerlo y que él le iba a apoyar en ambos casos".

A partir de aquí la crónica rosa se preguntó por el oportunismo de Chabeli, que ha aprovechado una situación para denunciar la suya. Así opinó Federico Jiménez Losantos sobre el tema: "Es forzar. Primero el titular es falso, él no incitó al aborto. Es mentira. Cuando hay un embarazo en pareja ocasional hay dos posibilidades, tenerlo o no, y la primera responsable es la embarazada y el corresponsable es el otro, si es que es el único en su vida porque es una pareja ocasional y ve a saber si hay otros. Pero esta historia de me obligó: ¿Pero qué dice?".

Para Jiménez Losantos, crítico con ambos, "lo que habéis hecho lo habéis hecho juntos y el no te ha obligado a nada. Hay un adorno excesivo y muy de montaje que estamos en lo de Gabriela corregido y aumentado. Como esta saldrán doce porque él no se está quieto".

El director de Es la mañana de Federico opina que las acusaciones de Navarro se insertan en un tema clásico de la revista Lecturas. "Es otra vez el pollo político. Cuando una señora de treinta y tantos que ha estado ya con Kiko Rivera, en sí mismo un límite conceptual, luego no vengas hacerte la mártir. El sexo lo haces porque quieres. Hay gente que lleva su vida así y se gana la vida haciendo estas cosas, pero que luego no nos den lecciones", dijo, quejándose de que los críticos "siempre recurren al arquetipo del señorito andaluz de derechas".

Isabel González recordó, trazando el retrato de Chabeli en esRadio, que "trabajadores de Telecinco cuentan que ella se puso en contacto con ellos diciendo que tenía relación con un famoso muy importante y les ofreció la posibilidad de hacer fotos. La historia sale finalmente en Semana".