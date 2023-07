Alejandra y Eugenia Osborne vuelven a Telecinco en plena polémica de su padre

El concurso 25 palabras presentado por Cristian Gálvez en Telecinco recibe esta semana a dos de las protagonistas involuntarias de la prensa del corazón: Alejandra y Eugenia, hijas de Bertín Osborne. Las hermanas aparecerán en los próximos días como invitadas al concurso de Mediaset donde tendrán que ayudar a los participantes a conseguir el bote de más de 850.000 euros que ya acumula.

Una participación que llega en plena polémica por la próxima paternidad de su padre Bertín Osborne con su 'amiga especial' Gabriela Guillén. Era el propio cantante el que confirmaba la noticia en esRadio y las reacciones de sus hijas no tardaron en sucederse: Eugenia afrontó con entereza en tema en su aparición en un photocall apenas unas horas después de saltar la noticia: "He venido con mucha fuerza, hoy toca celebrar y estoy tranquila y muy bien (…) Ya habéis escuchado lo que han dicho los protagonistas y yo no voy a decir nada. Ya habéis escuchado a mi padre, habéis escuchado también a Gaby y ya está, yo no voy a hacer comentarios", señaló, dejando claro que a pesar de su decisión de mantenerse al margen de la próxima paternidad de su progenitor "mis hermanas y yo siempre le vamos a apoyar y a defender haga o diga lo que diga".

Menos feliz se mostró su hermana mayor, Alejandra, que tras salir a la luz la noticia se la pudo ver cabizbaja paseando por las calles de Sevilla. La decoradora se negó a contestar a las preguntas de los reporteros, dejando en el aire si esta noticia les ha pillado por sorpresa o ya eran conocedoras y están felices por su padre. Dando la espalda a la cámara, Alejandra aceleró el paso y, visiblemente incómoda, se subió a un taxi para huir del lugar sin decir ni una palabra sobre el tema.

La propia Fabiola confesó más tarde en Y ahora Sonsoles que esta noticia no está siendo fácil de asimilar para las hijas mayores de Bertín, especialmente para Alejandra: "Para ellas no es fácil tampoco. Desde que nace está en los medios, su vida se cuestionaba... esto remueve ponerlas en el foco mediático. Supongo que estarán sorprendidas, como todos".

Cabe señalar que la grabación de 25 palabras tuvo lugar antes de escándalo, aunque desconocemos si ambas ya eran conocedoras de la buena nueva de su padre con el que siempre han presumido de tener una estupenda relación. Una buena sintonía que ahora podría estar en peligro, especialmente con Alejandra, pues no entiende la nueva ruta de vida que está siguiente su padre desde que anunció su divorcio de Fabiola.