El posado de Pablo Urdangarin como fichaje estrella del Granollers

Pablo Urdangarin sigue avanzando en su carrera deportiva y ha firmado por dos temporadas en el Fraikin Granollers después de su paso por el Barcelona de Balonmano alternando partidos entre el primer equipo y el filial. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin lucirá el mismo número que ha llevado hasta ahora, el 77, y ya se ha incorporado a los entrenamientos para arrancar la próxima temporada 23/24.

"Con muchas caras conocidas, muchos jugadores de nuestra base y cuatro caras nuevas: Pablo Urdangarin, Roberto Rodríguez, Andrei Buzle Iván Montoya", apunta el conjunto de Granollers en sus redes sociales. "Espero dar todo de mí, mucho trabajo, animar a todos mis compañeros y hacer grandes cosas. Ya veremos cómo se da la temporada", contó el sobrino de Felipe VI a los medios de comunicación presentes en el primer entrenamiento, además de regalar un discreto posado como nuevo jugador.

A pesar de recibir varias ofertas, el joven de 22 años se decidió por Granollers no solo por motivos deportivos, también personales. Pablo seguiré viviendo en Barcelona, una ciudad en la que está "muy contento", según confirmó en una reciente entrevista. En la Ciudad Condal viven sus amigos y su novia, la jugadora de voleibol Johanna Zott. Su familia es, a día de hoy, su gran apoyo. "Mis padres están ilusionados, contentos y felices por mí. Saben que lo puedo hacer muy bien", aseguró también.

Entre sus sueños no falta formar parte de la Selección española de Balonmano. "Todo depende de como vaya en estos dos años, y espero que sí, porque sería un sueño, pero poco a poco", afirmó con humildad y la timidez que le caracterizan. Cuando la prensa se interesó por su familia, declinó contestar a preguntas personales. "Mi padre me ha dado varios consejos, pero la mayoría es que disfrute, que esté contento y haga lo que me gusta hacer", se limito a decir sobre Iñaki Urdangarin, una leyenda del deporte antes de casarse con la infanta Cristina.