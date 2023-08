Fin de semana de tensión para Cristina Pedroche tras posar en bikini tras el parto

Fin de semana mediático, aunque para mal, de Cristina Pedroche. La presentadora, que dio a luz hace unas semanas, quiso mostrar a sus seguidores cómo se ha recuperado del parto de su hija Laia y para ello presumió de físico en redes sociales.

"Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación", escribió la vallecana en Instagram mientras se frotaba a tripa y tocaba los muslos.

3 semanas y dos días de posparto.💪🏽⚡️

Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo.

Vida saludable, deporte, comida sana y meditación.

🙏🏽❤️ pic.twitter.com/zv5vzu1tsU — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 5, 2023

Nada de esto sentó bien a sus seguidores, que reprocharon a la presentadora que añadiese más presión todavía a las mujeres que han dado a luz con su comentario. Otros consideraron que Pedroche no estaba más que presumiendo de cuerpo ante todas aquellas mujeres que, a diferencia de ella, no han tenido la oportunidad de cuidarse tanto. Hubo incluso psicólogas y nutricionistas criticando la publicación de la presentadora.

La mayoría de respuestas de la publicación fueron en esa línea, y así siguieron todo el fin de semana, hasta el punto de que la presentadora ha terminado contestando. Con un irónico "feliz verano a todos", la mujer de Dabiz Muñoz consideró "agotador" el "tener que recibir todo este odio siempre", asegurando que ella nunca ha dicho que ese sea "el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mi".

Feliz verano a todos. pic.twitter.com/rrB0e8bCF5 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 6, 2023

Pedroche reivindicó que, al contrario, ella sí ha hablado de "lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, de todas las sombras que estoy teniendo durante el posparto que hasta he necesitado una psicóloga perinatal".

"Si he compartido mis entrenamientos y la comida es para motivar a llevar una vida sana, pero repito, es solo mi cuenta personal y mi propia experiencia. No me considero mejor madre que nadie", zanjó.