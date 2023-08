La Dama Cadete Leonor, preparada para no abandonar

Podemos decir que la Casa Real ha cumplido de sobra: aunque el ingreso de la princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza no formaba parte de la Agenda oficial y se hizo saber a los medios que se trataba de una actividad privada, al final hemos podido ver varios vídeos e imágenes del esperado momento.

Entre ellos, los emotivos minutos en los que nuestra heredera se despedía de sus padres y su hermana, cómo cruzaba las puertas del que será su hogar durante el próximo año e incluso un momento en el que saca un bolígrafo de su bolso blanco de Adolfo Domínguez para prestárselo a una de sus compañeras.

Leonor ha reconocido que estaba "muy ilusionada, con ganas y nervios". Según ha podido saber Libertad Digital, a la preparación física que ha llevado a cabo en las últimas semanas de la que tanto se ha hablado, se habría añadido también una preparación mental para poder afrontar este nuevo reto. Pero no porque Leonor no quisiera o haya tenido que ser convencida de que debía llevarlo a cabo, sino por algo muy diferente: a diferencia de otros jóvenes que optan por hacer la carrera militar, ella no va a tener la opción de abandonarla. La formación que va a recibir es dura, tanto la carga física como la lectiva, y no todos los estudiantes están preparados para afrontarla, hasta el punto de que algunos acaban abandonando. Pero a ella no le va a estar permitido.

Leonor está rodeada de estudiantes que han tenido que sacar una nota del 12,7 en la EVAU (la nota de corte para Medicina en Zaragoza este año ha sido 13,1), por lo que el nivel es muy alto.

Para ayudarla en su aventura militar Leonor va a seguir contando con la Teniente Coronel en el Cuarto Militar Margarita Pardo de Santayana, la persona que está al frente del equipo que ha ayudado a la princesa a preparar su acceso el Ejército del país que reinará algún día. Una madre de cinco hijos, algunos de ellos militares, que se ha preparado a fondo en Afganistán o Malí y que sabe muy bien lo que es dedicar su vida a servir al prójimo.