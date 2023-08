David Bisbal, envuelto en una surrealista broma de mal gusto: "Me han escrito los del Metro"

Surrealista episodio en la red social X. Un usuario acusó a David Bisbal de defecar en el Metro y organizar un escándalo de lo más escatológico en la estación de Moncloa, en Madrid.

"Hola @metro_madrid, acabo de encontrarme a @davidbisbal cagándose en el suelo, jugando con la caca y chillando como loco en la estación de Moncloa. La gente está asustada", rezaba el mensaje de Offensive Prank, que traducido al castellano significa "broma ofensiva".

La cosa se complicó muy rápido, pues una cuenta de Metro respondió asegurando que enviaría unos agentes para comprobar la situación. Pero también lo hizo el propio David Bisbal, que escribió un extrañado "Cómo??".

La conversación continuó con el usuario tomando aparentemente el pelo al cantante: "Perdona, David, te he confundido con otro entonces, te parecías mucho. Además el tío gritaba 'Bulería, bulería’".

Bisbal rogó que retirase la publicación, pero consciente de la situación acabó burlándose de la misma mediante un meme y proceder al bloqueo. Se desconoce si el almeriense tomará algún tipo de medida legal contra esta situación de mal gusto.

"Escúchame, ya estás borrando eso que has dicho de mi si no quieres que tome acciones legales. Me han escrito los del metro", escribió Bisbal una vez envuelto en esta broma escatológica.