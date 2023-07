Chenoa y Elena Tablada presumen de amistad tras años enfrentadas

José Luis López, conocido coloquialmente como el turronero, organizó el pasado sábado en Sevilla una fiesta por su 60 cumpleaños en la que acudieron casi 4.000 personas, entre las que se encontraron numerosos rostros conocidos de nuestro país como Elena Tablada y Chenoa, que sorprendieron con un cariñoso selfie tras años de enfrentamientos. Un amigo común, Manuel Cabello, las unió en una foto que subió sus redes sociales y que Elena Tablada también quiso compartir.

Chenoa, que se subió al escenario para agasajar al cumpleañero con algunas de sus canciones más conocidas, acudió a la fiesta junto a su marido Miguel Sánchez Encinas. Elena, en cambio, todavía se recupera del doloroso proceso de separación de Javier Ungría tras seis años de relación y una hija en común, al que se añade la batalla legal por determinados acuerdos en los que no consiguen ponerse de acuerdo.

La diseñadora y la cantante ya coincidieron públicamente en abril de 2022 en la fiesta de la primavera organizada por una conocida revista. Han pasado casi dos décadas desde que Chenoa rompiera con David Bisbal a raíz de unas imágenes de éste con Elena, entonces una jovencísima fan de la que se enamoró perdidamente. La imagen de Chenoa con el chándal gris a las puertas de su casa pidiendo respeto a los medios tras la ruptura quedaron grabadas para siempre en la memoria de los españoles.

Aquella fiesta fue el inicio de una bonita amistad de la que ha día de hoy continúan presumiendo. Así lo explicó Elena en las páginas de Hola: "La verdad es que ha sido una cosa muy natural. Yo tengo mi vida, los años pasan, maduramos. Al verla, parecía que ya la conocía, la he saludado y todo ha sido normal. Hubo buena química y no me ha sorprendido que la hubiera. Me alegro de que nos hayamos conocido".