El extraño rifirrafe en el que se han enredado Chenoa y Rosa López

Una de las polémicas más agrias e inesperadas de los últimos días ha sido el extraño, por innecesario, encontronazo entre Chenoa y Rosa López. La amistad entre ambas compañeras del primer Operación Triunfo se ha tambaleado después de las palabras de la argentina, un tanto desencantadas.

En la celebración del 40 cumpleaños de su compañera Natalia Rodríguez, Chenoa aseguró que Rosa López -ganadora de la edición de OT en la que ella participó- no es su amiga como si lo son otros triunfitos como la propia Natalia, Geno Machado o Alejandro Parreño.

Estas palabras resonaron en varios titulares y llegaron a oídos de Rosa López y, naturalmente, los fans que siguen las aventuras profesionales de ambas cantantes. La de Granada reapareció quitando hierro al asunto en un intento de frenar la polémica, asegurando que su relación con Chenoa es "incorrompible" e "imposible de romper".

Lo mismo hizo la propia Chenoa más sonriente a pocos kilómetros de allí, en la fiesta de Navidad de Atresmedia. Acompañada por su compañero de trabajo en Tu cara me suena, Carlos Latre, Chenoa aseguró muy escueta que "todo está bien, claro que sí, totalmente".

Más tarde, a su salida de la fiesta, sí completó algo sus desencantadas y parcas declaraciones, tildadas por muchos de más bien poco entusiastas con su compañera Rosa López también en esas disculpas: "No hay nada liado. Somos compañeras y el cariño siempre está ahí, por supuesto. Eso va dentro del mensaje". Una matización, que no desmentido, que en todo caso llega para tratar de frenar una escalada entre ambas que no obstante tiene algún que otro precedente: este verano Rosa desveló que no había sido invitada a la boda de la argentina.

Y para rematarlo, otra aparición de Rosa para cantar su tema "Europe’s living a celebration" junto a sus compañeras Verónica Romero y Geno Machado, asegurando que "estamos metidos en un mundo en el que a veces la prensa crea una historia que se alimenta de otra historia y de otra historia". Una declaración más en unos días en los que la tensión mediática entre ambas no ha hecho más que aumentar.

"La prensa a veces es muy insistente. Y la chiquilla, por muy inteligente que sea, a veces nos ponemos nerviosos", dijo Rosa, tratando de responsabilizar a la prensa. "Yo no tengo ni idea, pero no voy a alimentar más esta situación, que esto no es una verbena señores", añadió, subrayando que "la vida es una, los recuerdos que tenemos no los podemos borrar nadie. No seáis malos, no seáis malos".

Además, Rosa ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que no ha estado al lado de sus compañeros cuando ellos la han necesitado - y sí la han apoyado en todo - y, dolida, ha tachado estos rumores de "tonterías" que solo suponen "perder energía y la vida es muy bonita como para entretenerse en estas cosas".