David Bisbal elimina a Chenoa y 'Operación Triunfo' de su nuevo proyecto

Si por algo es recordada la primera edición de Operación Triunfo, además de por el carisma e inocencia de sus concursantes, es por la historia de amor protagonizada por David Bisbal y Chenoa. Una relación que no duró mucho fuera de la academia, pero que fue muy seguida por los jóvenes de la época que decoraban sus carpetas y sus habitaciones con fotografías de la pareja. Tras la ruptura, la cantante quedó muy tocada y tardó mucho en levantar cabeza, como ella misma ha reconocido en alguna ocasión.

Mientras que ella jamás ha negado esa parte de la historia de su vida, David Bisbal siempre se ha mostrado reacio a la hora de hablar sobre su pasado y sus relaciones amorosas. Tanto, que según se ha podido saber en las últimas horas, habría pedido a Movistar Plus que eliminen su paso por Operación Triunfo y su relación con Chenoa del documental que están preparando sobre su carrera.

Esta docuserie contará con el testimonio de su protagonista y para conseguirlo han tenido que aceptar una serie de condiciones ya que este considera que debe centrarse en asuntos profesionales, por lo que girará en torno a su concierto por el 20 aniversario de su trayectoria musical. Antes de llegar a esta última etapa de su vida, la serie hará un recorrido por varios momentos de su vida, sin hablar sobre su paso por el reality que lanzó su carrera y la relación con su compañera.

Fuentes cercanas al proyecto afirman que su decisión "no es personal", simplemente quiere un documental amable y que no incluya capítulos que puedan suscitar debates o despertar recuerdos. De hecho, en el mismo se incluía el mítico momento en que Chenoa, en chándal, anunció la ruptura a las puertas de su casa. Instante que también ha sido eliminado del montaje final.

Por el momento la cantante no se ha pronunciado al respecto pero a lo largo de estos años nunca se ha negado a responder a las cuestiones sobre este capítulo de su vida. Chenoa lo pasó realmente mal, no solo por la ruptura, pues seguía enamorada del almeriense, sino por la presión mediática que sufrió. En estos momentos ya está en otra etapa, se ha casado y Bisbal ya no significa nada en su vida más allá de un bonito recuerdo del amor de juventud que vivió en el momento más importante de su carrera en televisión.