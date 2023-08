De muy buen humor, y bromeando con el sombrero del reportero de Europa Press que le preguntaba si ya tenía "preparada la pamela" para la boda de su hija Isa Pantoja con Asraf Beno: "No, la llevas tú, la llevas tú". Así llegó Isabel Pantoja a Las Palmas solo 48 horas antes de su esperado regreso a los escenarios españoles en un arrollador concierto.

Una respuesta que mostró su lado más divertido y con la que la tonadillera consiguió echar balones fuera y dejar en el aire si la veremos o no en uno de los días más importantes en la vida de su hija.

Sin embargo, la decisión ya está tomada y, como ha revelado la crónica rosa de esRadio, está confirmadísimo que la cantante "ni se plantea" a día de hoy asistir a la ceremonia, que se celebrará el 13 de octubre en una finca a las afueras de Sevilla.

Una decisión que podría dinamitar la relación madre e hija para siempre, aunque actualmente estarían ya más distanciadas que nunca. Así, aunque Isa -en su afán de proteger a su madre- afirma que su trato con su progenitora es bueno, se interesa por ella y por su nieto Alberto, por el que le pregunta a menudo, la realidad es que ni siquiera hablan.

Es más, el periodista Antonio Rossi afirmó en El Programa de AR que "la realidad es que no hablan por teléfono, no ve a su nieto, no hay relación. Sé que Isa ha intentado hablar con su madre en alguna ocasión llamando a una tercera persona, pero esa persona no le ha pasado a su madre porque Isabel no quiere hablar con Isa".

A pesar que que en una de sus últimas visitas la peruana aseguró que pronto iría a Cantora a entregarle a su madre la invitación de su boda porque le hacía mucha ilusión ver su reacción, lo cierto es que Pantoja todavía no la tiene y deja claro que "no piensa ir a la boda". "Es que ni siquiera se ha planteado la posibilidad de ir", ha asegurado el periodista.