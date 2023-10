Los escándalos más sonados de Aracely Arámbula, la polémica expareja de Luis Miguel

4 / 8

- Contra Paloma Cuevas

La campaña de desprestigio contra su pareja no parece tener fin y ha llegado incluso a cuestionar a Paloma Cuevas, actual pareja de Luis Miguel y con la que tuvo relación cuando aún estaba casada con Enrique Ponce. "Los hijos de mi compadre Enrique Ponce, qué bueno, los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos. No hay ninguna comunicación (con Paloma), imagínate, y no por mí, ella no me ha hablado. La conozco muy bien, es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo y ella fue madrina por Enrique Ponce. Porque Enrique Ponce es el amigo de Luis, entonces ellos eran íntimos amigos y ahora anda con la ex mujer de mi compadre Enrique Ponce", dijo sobre los que un día fueron amigos. Un intento de dañar la imagen de la pareja que no ha tenido efecto en Latinoamérica, pues Paloma y Luis Miguel se han convertido en una de las parejas más queridas por el público latino.