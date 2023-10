Johanna Zott, el mejor apoyo de Pablo Urdangarin tras la derrota ante el Barcelona

El martes se disputó el derbi de balonmano que enfrentó al Fraikin BM Granollers de Pablo Urdangarin contra el Barcelona, su anterior equipo. Desde la grada y muy pendientes del encuentro se encontraban la infanta Cristina y Johanna Zott, novia de Pablo, que animaron en todo momento al equipo pese a la derrota del equipo granollerense. Al finalizar el encuentro, Pablo corrió hacia su madre, su novia y sus amigos, que no dudaron en darle un reconfortante abrazo para animarle.

Hace unos días se hizo viral un vídeo de Pablo y Johanna dándose un romántico beso en la grada tras disputar otro de sus encuentros. Ajenos al resto de los presentes y dándole la naturalidad que merece a su relación, el sobrino de Felipe VI mostró su lado más cariñoso con su chica, demostrando que están muy enamorados.

Pablo Urdangarin y el romántico beso con su novia. Fuente: (Revista ¡Hola!) pic.twitter.com/GUGLDALX5X — Show España (@ShowEspana) September 30, 2023

Siempre amable con la prensa pero muy prudente, respondió a las preguntas deportivas pero no a las personales. Cuando los medios se interesaron por el divorcio de sus padres o la celebración del 18º cumpleaños de su prima Leonor de Borbón el próximo 31 de octubre, él decidió no contestar: "Sabéis que prefiero no responder a esas cosas y focalizarme en el balonmano (...) Prefiero no hablar de temas personales, gracias".

Sin embargo, sí respondió al peso que le ha podido suponer en su vida tener el apellido Urdangarin, algo a lo que está acostumbrado porque ha "crecido con ello". "No es algo que ganes a lo largo de tu vida. Entonces yo ya vivo acostumbrado desde pequeño y no es algo que me pese", confesó.

Fue el pasado mes de marzo cuando salieron a la luz unas fotografías de Pablo Urdangarin besándose con una chica durante una jornada de compras en un centro comercial cercano a su domicilio. La pareja acudió a una conocida tienda de ropa en la que estuvieron echando un ojo, pero las prendas pasaron a segundo plano cuando comenzaron a dedicarse carantoñas e incluso algún que otro beso.

Poco después se conoció la identidad de la joven Johanna Zott, natural de Barcelona e hija de una médico y un profesor del IESE, una prestigiosa escuela de negocios de la ciudad condal. Se conocieron durante su etapa escolar en el Liceo Francés de Barcelona y han mantenido una amistad desde entonces que dio paso al amor.