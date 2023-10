Carla Bruni confiesa que sufrió cáncer de mama: "Hay que hacerse mamografías"

Carla Bruni ha subido a su cuenta de Instagram un mensaje de vídeo en el que confiesa que sufrió cáncer de mama. Y lo ha hecho coincidiendo con la campaña Octubre Rosa, que se celebra cada año con el fin de sensibilizar sobre esta enfermedad, que a tantos millones de mujeres afecta.

"Tuve suerte, mi cáncer no era agresivo. ¿Por qué el cáncer no era agresivo? Porque cada año, en la misma fecha, me hago una mamografía. Si no lo hubiera hecho, hoy no tendría el pecho izquierdo. Si hago este post, que lo he llegado a dudar, es para transmitiros un único mensaje, no para hablar sobre mi salud. Eso me repugna. Un mensaje fundamental para todas las mujeres que le lean".

Una noticia que ha tenido un gran impacto y que ha llevado en el más absoluto secreto. Este hecho, según desvela la mujer de Nicolas Sarkozy ocurrió hace cuatro años.

Hace unas semanas la modelo y su marido acudieron a la boda de Javier Prado, hijo de Borja Prado, donde coincidió con figuras de la sociedad española y con la infanta Cristina.