Las Campos se rebelan contra Bigote Arrocet: "Es un sinvergüenza"

La última entrevista de Bigote Arrocet en la revista Diez Minutos ya ha tenido respuesta por parte de la familia Campos. El chileno acusó a las hijas de la fallecida María Teresa Campos de no ocuparse de su madre durante los años que vivieron juntos, afirmación que tuvo contestación este miércoles por parte de Carmen Borrego en el programa Así es la vida.

"La persona que podría contestar a todo esto ya no está. No me siento capacitada para contestar, y por una parte me alegro de que ella no esté para vivir esto", ha comenzado explicando, asegurando que a su madre le hubiese dolido "en el alma" que Bigote hablase así de su sus hijas. "Hace 29 días que mi madre ha fallecido y no voy a contestar lo que haría mi madre en vida. Yo no soy quién para hablar por la boca de mi madre que desgraciadamente está fallecida. Tengo la libertad de contestar a lo que quiero y si a mi me hace daño o hacen daño a mi madre no voy a perdonar. Es indecente contestar contestar por boca de mi madre".

Carmen Borrego, Alejandra Rubio en Así es la vida.

Carmen asegura que tiene "la conciencia muy tranquila" en todo lo relativo a los cuidados de su madre y se niega a responder a las provocaciones del humorista "por respeto" a su memoria: "Tengo la conciencia muy tranquila, mi familia también la tiene, la he cuidado hasta su último aliento (…) Pesa más el respeto a la memoria de mi madre que lo que diga nadie", aseveró visiblemente molesta por las palabras de Edmundo en la citada revista, asegurando que "es un sinvergüenza" por pronunciarse apenas un mes después de la muerte de la presentadora.

Alejandra Rubio, que también se encontraba en el plató de Telecinco, no quiso "echar más leña al fuego" y aseguró que va a respetar la decisión de su madre y su tía de no contestar a las acusaciones del exnovio de su abuela: "Nunca tuve una relación muy estrecha con Edmundo pero dice cosas que no son verdad. Lo de que mi madre y mi tía no iban a ver a mi abuela es surrealista (…) No está mi abuela para defenderse, pero voy a defenderla yo. Sobre lo del cuidador nocturno, mi abuela tenía un portero. No sé si cuando llega Edmundo, el portero no estaba, pero es que si ella vivía con su pareja y se podían ahorrar el dinero de esa persona, tampoco me parece nada del otro mundo. Me parece absurdo".