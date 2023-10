Isa Pantoja se casa el 13 de octubre en Sevilla con el marroquí Asraf Beno. Su madre ya ha dicho que no asistirá a la boda; tampoco su hermano Kiko. El culebrón de toda la familia Pantoja no termina. Las revistas del corazón y los programas de televisión de chismes ya tienen tema estos días en torno a ese enlace, que recordemos es el segundo de la hija adoptada de Isabel Pantoja, que tanto disgustos le ha dado, por si no tuviera más problemas con su "pequeño del alma", como le cantaba. Y todo ello mientras Hacienda le aprieta y su situación económica se tambalea por las deudas contraídas con el Fisco. ¿Qué habrá hecho con tantos millones que ha ganado en sus cuarenta y cinco años de carrera musical? Misterio.

Pero, vamos al asunto nupcial que nos ocupa, contándoles dónde vino al mundo Isa y cómo fue adoptada por Isabel Pantoja. Fue en Cuzco, Perú, el 8 de noviembre de 1995. En casos de adopción suele ignorarse públicamente quiénes son los padres biológicos. Pero he aquí que los de Isa fueron los primeros en romper esa norma. Y se supo en su día quiénes eran: Roxana Luque y Juan Carlos Rodríguez. Quienes, por cierto, la inscribieron en el Registro Civil peruano como Andrea Celeste. Isabel Pantoja, no estando de acuerdo con esos nombres optó por inscribirla con el suyo propio, que con apócope familiar se convertiría en Isa.

Isabel Pantoja quería una parejita, tras ser madre de Francisco, Kiko en la intimidad. No le fue fácil encontrar dónde adoptar una niña. Lográndolo durante una estancia suya en Perú. El Presidente de entonces, Alberto Fujimori, tan odiado luego por sus compatriotas por su controvertido pasado, acabando su mandato en un presidio, era un seguidor acérrimo de la cantante sevillana. Y cuando ésta le pidió ayuda para conseguir su deseo, prometió complacerla. Medio año durarían los trámites. El guardaespaldas de Isabel fue quien rompió el secreto de cuánto dinero desembolsó ella para conseguir la adopción: ochenta mil dólares. Aquello sucedió en 1996.

Ya en España, la niña, que durante largo tiempo sería llamada Chabelita, recibió las mayores atenciones de su madre adoptiva. Quería hacer de ella una señorita, con la cultura que la cantante no pudo adquirir tras sus escasos estudios escolares. Y así, quien ya mayor de edad quisiera que la llamaran Isa, prescindiendo de su diminutivo, se marchó a Londres para aprender inglés, y luego encauzar los pasos universitarios en la carrera de Derecho.

Isa Pantoja, continuamente asediada por los reporteros, acabó sucumbiendo a las tentaciones que le ofrecían las cadenas de televisión, preferentemente Telecinco. Y como su madre no le facilitaba el dinero que ella pretendía para sus gastos y caprichos, obtuvo sumas importantes tras su paso por Supervivientes, Gran Hermano Vip y La casa de los secretos. Por cierto: sus padres biológicos, residentes en Perú, recibieron la oferta de una cadena española y ésta pretendió que en su presencia ante las cámaras acudiera Isa, la Andrea Celeste de su infancia. Pero la ya llamada Isa Pantoja dijo que nones. Nada quiso saber de sus progenitores.

Isa le tomó el gusto a ser una estrella invitada a programas del corazón en la pequeña pantalla y se dijo que en su futuro inmediato no pensaba ganarse la vida como abogada. Le era más fácil contar intimidades de su madre adoptiva o de su hermano Kiko, a cambio de un generoso talón bancario. Isabel Pantoja y Kiko, cada uno por su lado, acabaron cansándose de la actitud de Isa, por sus muchas indiscreciones.

Isa y Alberto Isla | Mediaset

Transcurría el año 2013 cuando Isa Pantoja se enamoró de un joven sevillano, bastante despierto, avispado para aprovecharse en cierto modo de la popularidad de aquella. Alberto Isla es su nombre. Isabel Pantoja puso el grito en el cielo, máxime cuando Isa se quedó embarazada y tuvo un hijo al año siguiente. Pero ya era mayor de edad. El tal Alberto la engañaba con otras chicas. Para subsistir sin la ayuda materna debutó como presentadora en un programa especializado en moda, Cazamariposas. Sus consejos no le proporcionaron mucha audiencia. Isa, pasado un tiempo de tristeza, resolvió enrollarse con otro noviete de quita y pon, Alejandro Albalá, a finales de 2014. Con él convivió una larga temporada en Londres.

Tanto en espacios televisivos de tertulias rosáceas como en las revistas del corazón, Isa Pantoja aparecía con frecuencia. Ella daba facilidades, buscaba la forma de hacerse más popular, a cambio eso sí de su correspondiente cheque bancario. En 2015 declaró, por ejemplo, haberle sido infiel al antes citado Alejandro Albalá, con un tal Diego Amador. En su constante búsqueda de nuevas aventuras, estando en Supervivientes, tuvo un ligue ardoroso con Christopher Mateo, que acabaría siendo el ganador de aquella edición. Duró poco ese romance. Porque inmediatamente de estar de nuevo libre hizo las paces con Albalá, también mentado líneas atrás. Se casaron el 23 de junio de 2016 en Cancún (México). A Isabel Pantoja a punto estuvo de darle un soponcio. Ya no podía controlar a su rebelde Chabelita. La fecha de ese enlace figura también en algunos medios como celebrada no en ese verano, sino en octubre del mismo año citado. Importa poco cuándo, pues llegado diciembre la pareja se tiró los trastos a la cabeza. Pasaron unas semanas. Se reconciliaron. Pero su ruptura matrimonial no pudieron impedirla, dados sus diferentes caracteres. Otro fracaso más para Isa Pantoja. A quien la revista Lecturas contrató ese año para que firmara un "blog" en sus páginas.

En la vida de esta muchacha no cabe duda que han sucedido etapas de inmadurez absoluta. Pues en 2017, aquel Alberto Isla que la engañaba, tras haber sido padre con ella, luego con zalemas y embelecos, la atrajo de nuevo y estuvieron juntos una temporada. Esos vaivenes sentimentales de su hija, no podía soportarlos Isabel Pantoja: prohibió tajantemente a su caprichosa Chabelita pisar "Cantora", la finca familiar, con su reencontrado Alberto. Y la joven "pasó de mamá" y continuó con su cambiante pareja. Poco tiempo. Era de prever.

Llegado 2018 aceptó ir a Supervivientes. Y en Matalascañas se lio con Omar Montes. Rompieron en Gran Hermano Vip 6. En ese "reality" Isa comenzó la amistad con un modelo ceutí, de ascendencia marroquí: Asraf Beno. Que fue Míster Universo 2018. Alto, ella le llega poco más que por arriba de la cintura. Fue un flechazo en toda regla. Desde entonces no se han separado. Pasaron este verano unas vacaciones junto a la familia de Asraf. Y fijaron la fecha de su boda. Queda dicho: el próximo viernes.

Isa Pantoja ha cuidado su físico, operándose mediante una liposucción, rinoplastia y aumento de pechos; inyecciones de bótox en la frente y mandíbula. Irá vestida en su día más esperado con un modelo de Hanibal Laguna. Ceremonia imaginamos de carácter civil, después de aquella otra de Cancún, ya referida. Acudirá su hijo de nueve años, el que tuvo de sus relaciones con Alberto Isla. Insistimos: Isabel Pantoja se ha negado a estar presente. Y Kiko, lo mismo: la relación de hermanos está más que rota. ¿Estará invitada María del Monte? Es la madrina de Isa. Pasaron años sin tener ningún contacto, aunque en 2022 se reencontraron.

Padrino de la boda (no sabemos si habrá madrina, al haber renunciado Isabel Pantoja) va a ser Jorge Javier Vázquez, si no le da un jamacuco por el cabreo que tiene tras su fracaso en Cuentos chinos, donde precisamente tenía contratada a Isa como colaboradora, quien se ha quedado sin trabajo, claro.

En la fiesta nupcial, por expreso deseo de la novia, sonará la canción "Si nos dejan". Ya saben, con aquello de "… nos vamos a querer toda la vida… Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo…". Será, de momento, en la casa que ella alquiló en el Puerto de Santa María. Con el hijo de ella, desde luego. ¡A ver cómo le va a Isa con su segundo marido!