Joaquín Torres, sobre su enemistad con Cristina Tárrega: "Me hizo magia negra"

El programa Espejo Público emitió este jueves un reportaje dedicado a la santería, un negocio que sigue creciendo en España y mueve ya más de 3.000 millones de euros entre transacciones, pagos, servicios y trabajadores. Sus orígenes se remontan a la tribu de Yoruba, que vivía en la actual Nigeria, y sus viejas creencias viajaron junto a los africanos vendidos como esclavos en América. A día de hoy, millones de personas en todo el mundo recurren a sus videntes, entre ellos supuestamente, Cristina Tárrega.

Al menos es lo que desveló Joaquín Torres en el programa de Antena 3, que acusó a la colaboradora de televisión de haberle hecho "magia negra" tras romper su amistad. "A mí me han hecho magia negra una persona muy conocida de televisión. Una loca, loquísima... El santero que lo hizo me lo dijo. Me avisó para que me protegiera. Me dijo que me habían metido en una nevera", dijo en plató sin desvelar el nombre de la famosa en un primer momento.

La presentadora Susanna Griso le preguntó si "le habían congelado", un ritual que se utiliza para alejar a una persona que te está haciendo mal. Instantes después, el famoso arquitecto puso nombre y apellido a la persona que habría hecho santería contra él: "Cristina Tárrega, que está como... Una tarada perdida. Cuando dejamos de ser amigos empezó por ahí. El santero que trataba con Cristina hizo un rito, hablaba de un congelador en el que me habían metido y que yo tenía que encender una vela", añadió dejando a sus compañeros boquiabiertos.

Para restarle importancia, Torres aclaró que en aquella época no le ocurrió nada malo en concreto. "En la vida te pasan cosas", dijo, pero en ningún momento pensó que fuera "por la magia negra". "Me avisó el santero que lo hizo. Me parece que tiene que estar muy loco. Me había hecho de todo. Cuando entras en este tipo de paranoia no sabes dónde está el final. Mal Cristina y el santero también por hacer cosas negativa para que alguien lo pase mal. El santero me lo dice por una amiga común. Me avisó que me tenía que hacer una limpia, pero no me cobraba", desveló.

La comunicadora y el arquitecto eran grandes amigos hasta un desencuentro en 2015. "La veo perfectamente capaz. Ella es una asidua. Éramos muy amigos hasta que dejamos de serlo porque es una hija de su madre. No somos amigos hasta que me hace estas cosas. Yo la defendí muchísimo porque pensaba que tenía buen fondo, pero luego vi que era una interesada y vulgar. Es mala como la quina", dijo con rotundidad.