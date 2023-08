El arquitecto Joaquín Torres, recientemente casado con Raúl Prieto, ha anunciado durante estas vacaciones su inminente vuelta a la televisión. Tanto es así que no ha dudado en hablar sobre su relación con Mercedes, su exmujer y madre de sus dos hijos.

Sus declaraciones en el podcast No es para tanto, presentado por Cisco García y Raquel Rostro, versan sobre cómo llego a un acuerdo con su ex, Mercedes Rodríguez, tras retomar su relación y antes de la ruptura definitiva.

En el impasse, relata con sinceridad, "me tuve que obligar a aceptarme. Me paso siete años de mi vida tratando de aceptar mi homosexualidad, y yo lo odiaba. Odiaba el ambiente gay, cada vez que me acostaba con alguien vomitaba", explica sobre las causas de ese regreso.

De nuevo emparejado con Mercedes, ambos decidieron pactar una condición ineludible: no tendrían hijos. Algo que, naturalmente, incumplieron, dado que ambos tienen dos hijos en común.

"Fue lo más difícil en mi vida. Yo tenía terror de decirle a mis hijos: ‘Papá es homosexual’. Ellos eran muy pequeños. Ten en cuenta que cuando me separo tenían 7 y 2 años".

Finalmente, cuando se lo reveló a su hijo mayor resultó no haber ningún problema por parte de éste a la hora de aceptar la homosexualidad de su padre.

"Le dije, ‘sé que te han dicho que papá tiene un gran secreto, pero no tengo ningún secreto y menos para ti. Pero no he hablado de esto contigo porque no sabía si lo ibas a entender. A papá le gustan los hombres. Dejé a mamá y ahora estoy enamorado de un hombre", cuenta Joaquín Torres antes de describir la reacción de su hijo, a quien "no le importó nada".