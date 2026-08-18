El presidente de Mercadona, Juan Roig, se ha desplazado a la ciudad autónoma de Ceuta cuando se cumplen 19 días de los dramáticos acontecimientos vividos a finales de julio. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, agradece públicamente en la red social X su apoyo "en momentos tan difíciles".

Gracias a Juan Roig por venir personalmente a Ceuta, dar la cara, apoyar a los equipos de @mercadona y ponerse a disposición de nuestra ciudad y de los ceutíes. Un gesto de cercanía y compromiso que valoro especialmente. Gracias por estar al lado de Ceuta. pic.twitter.com/xLlMUiS1Vj — Juan Jesús Vivas Lara (@JuanVivasLara) August 18, 2026

En momentos de incertidumbre y alta tensión institucional, el presidente de Mercadona ha vuelto a demostrar por qué es uno de los empresarios más valiosos del país. La visita del patrono de la cadena de supermercados líder en España cobra un calado estratégico y emocional extraordinario: se produce exactamente cuando se cumplen 19 días desde los gravísimos episodios vividos los pasados 30 y 31 de octubre.

Roig, a quien desde la izquierda se ha lacerado de manera constante y a quien diputados como Ione Belarra han calificado de "ser despreciable" o "capitalista despiadado", ha acudido a la ciudad autónoma de Ceuta en sus momentos más complicados.

La diputada de Podemos, Ione Belarra, llama "ser despreciable" al empresario Juan Roig desde su escaño y acusa al Gobierno de permitir que el sector de la alimentación se convierta en "un monopolio" https://t.co/YG2YEjFBeX pic.twitter.com/K1SvToyTRN — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 18, 2026

Y es que ante una situación tan extrema como la que vive Ceuta, el suministro de productos de primera necesidad es vital para la tranquilidad familiar, el modelo logístico y la respuesta humana de Mercadona han vuelto a erigirse como un pilar fundamental de estabilidad social. Lejos de replegarse o actuar con tibieza, Juan Roig ha querido comprobar en primera persona el estado de sus establecimientos, el nivel de aprovisionamiento de las tiendas y, muy especialmente, la moral y situación laboral de todos los empleados que componen los equipos de la compañía en la plaza ceutí.

El reconfortante gesto del empresario valenciano no ha pasado inadvertido para las máximas autoridades locales. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha querido escenificar públicamente la gratitud de todo el pueblo ceutí hacia la figura del presidente de Mercadona a través de un caluroso mensaje publicado en las redes sociales.

Vivas ha destacado explícitamente el valor de que un líder empresarial de la magnitud de Roig "dé la cara" y acuda en persona a respaldar a sus trabajadores cuando más lo necesitan.

Una actitud que contrasta con la que tuvo Mónica García el pasado domingo, quien salió corriendo en el coche oficial y no quiso reunirse con los médicos de Ceuta que intentaron sin éxito trasladarle —a su máxima responsable, ya que los centros sanitarios de Ceuta dependen directamente del Ministerio de Sanidad— los problemas tan graves con los que se están encontrando.

Mónica García se niega a hablar con los médicos de urgencias y se larga corriendo.

Ya le vimos a Pedro Sánchez, correr en Paiporta, hoy la cobarde ha sido la inútil de Monica García.

Son una banda de delincuentes. 👇 pic.twitter.com/32P39fdvZh — Arana A. (@gonzaloaranaa) August 17, 2026

Desde la llegada de Mercadona a Ceuta, la firma no solo ha generado cientos de puestos de trabajo estables y de calidad con condiciones retributivas sensiblemente superiores a la media del sector, sino que ha tejido una red logística de alto rendimiento capaz de garantizar el llenado de los lineales incluso en las circunstancias insulares o transfronterizas más complejas. Durante las horas críticas que siguieron a los acontecimientos de finales de octubre, el esfuerzo coordinado de la plantilla de Mercadona permitió mantener los estantes con abastecimiento pleno, transmitiendo una imagen de serenidad y eficacia empresarial insustituible.

Con esta visita a la plaza ceutí, el presidente de Mercadona revalida su compromiso con todos los rincones de la geografía española, demostrando que Ceuta no está sola y que el tejido empresarial libre continuará siendo la columna vertebral de la soberanía, el bienestar y la prosperidad de sus 80.000 habitantes.