Vox exige a Vivas aplicar protocolos sanitarios en Ceuta ante el riesgo de epidemia

Tras la invasión marroquí de Ceuta, el Colegio Oficial de Médicos de la Ciudad Autónoma advirtió de la existencia de un "riesgo real de epidemia", pues tal y como informaba su presidente, entre las personas que bordearon el espigón existen casos de gastroenteritis, sarna y tuberculosis. En este contexto, este martes Vox Ceuta ha instado al Gobierno de Juan Jesús Vivas a aplicar los protocolos de vigilancia, prevención y control epidemiológico, ejerciendo así las competencias de la ciudad en materia de Salud Pública.

De este modo, la formación política encabezada por Santiago Abascal ha recordado que el Real Decreto 32/1999 atribuye a la Ciudad Autónoma competencias relacionadas con el control de epidemias y con la puesta en marcha de actuaciones sanitarias para hacer frente a enfermedades transmisibles. Solicitan que los servicios de Salud Pública tomen las medidas pertinentes ante cualquier persona que presente síntomas que sean compatibles con una enfermedad transmisible, realizando un diagnóstico y un seguimiento, y si fuese necesario adoptar medidas de tratamiento como el control o aislamiento.

Asimismo, piden al Gobierno de Vivas que habilite "con carácter urgente" instalaciones en la zona del Tarajal para que sean utilizadas como espacios temporales de aislamiento sanitario, dotándolas de medios sanitarios, higiénicos y asistenciales. Zonas que, apuntan, deben estar alejadas de zonas residenciales y núcleos de población. Además, plantean la creación de un dispositivo permanente de Salud Pública en el Tarajal, coordinado con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y por el resto de autoridades competentes.

Así, dicho dispositivo serviría para llevar a cabo las pruebas necesarias para realizar los diagnósticos, detectar posibles cadenas de transmisión y establecer las medidas, como el aislamiento o el seguimiento del caso, que las autoridades sanitarias consideren pertinentes en cada paciente. "La concentración de miles de personas en condiciones precarias exige reforzar la vigilancia epidemiológica y actuar con rapidez ante cualquier posible foco", señalan desde Vox Ceuta.

Concluyen asegurando que el presidente de Ceuta "tiene competencias en Salud Pública, tiene instrumentos legales para ejercerlas y tiene la obligación de proteger la salud de los ceutíes" y critican la demora en la toma de medidas: "Lo que no resulta admisible es esperar a que aparezca un brote para empezar a actuar". De esta manera, reclaman al Gobierno local que su actuación no se limite a trasladar la plena responsabilidad al Gobierno central.