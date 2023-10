La reina Sofía rompe a llorar en su última aparición

Última cita de la reina Sofía antes del 18º cumpleaños de la princesa Leonor el próximo martes 31 de octubre, cuando la heredera al trono jure la Constitución ante las Cortes Generales. Un acto en el que solo estarán presentes por parte de la Familia Real los reyes Felipe y Letizia y la infanta Sofía, dejando al margen a la Emérita en este momento tan histórico como especial.

Este viernes, doña Sofía presidió el nombramiento de Emilio Lora-Tamayo -físico y expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas- como Rector Honorario Vitalicio de la Universidad Camilo José Cela en la localidad de Villanueva de la Cañada, Madrid.

Un acto en el que la reina emérita no pudo evitar emocionarse al reconocer con tal distinción al investigador, muy delicado de salud debido a su avanzada edad. "Nunca me olvidaré de los momentos que hemos pasado juntos en el coto de Doñana cuando eras presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eran días maravillosos. Muchas gracias por invitarme", recordó doña Sofía. Un momento especialmente emotivo en el que la madre de Felipe VI rompió a llorar y tuvo que echar mano de un pañuelo para limpiar su rostro.

Además, se mostró muy cariñosa con su amigo Lora-Tamayo -que se desplaza en silla de ruedas por sus problemas de movilidad- a quien no dudó en cogerle la mano al abandonar el acto.

Siempre elegante, doña Sofía lució un traje sastre en color negro con finas rayas discontinuas en blanco y ribetes en color champán, mismo tono que el top satinado con escote fluido con el que ha completado el conjunto.

No volveremos a ver a la reina emérita hasta el próximo martes. A pesar de que doña Sofía no asistirá al solemne acto de la jura de la Constitución de la Princesa Leonor en el Congreso de los Diputados, sí estará presente junto al resto de la Familia Real en la celebración de carácter privado que tendrá lugar en el Palacio Real del Pardo y a la que también asistirán el rey Juan Carlos, sus hijas las Infantas Elena y Cristina, y parte de sus nietos: Miguel e Irene Urdangarín estarían ya confirmados, Froilán, Juan y Pablo Urdagarín lo intentarán por todos los medios, mientras que Victoria Federica no estará por tener un viaje privado con amigos a Perú.