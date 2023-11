Javier Bardem y Penélope Cruz advierten con un burofax al arquitecto Joaquín Torres

Joaquín Torres se ha convertido en uno de los colaboradores más polémicos de la nueva sección rosa de Espejo Público. Sus dardos a compañeras como Carmen Lomana, Cristina Tárrega, Tamara Falcó o Mar Flores le han puesto en el foco mediático, aunque hay famosos a los que no les está sentando demasiado bien que Torres hable de ellos. Es el caso de Javier Bardem y Penélope Cruz, que ya han dado un toque de atención al arquitecto para que no les nombre en el programa de Antena 3.

La pareja de actores, que es muy celosa de su intimidad, le ha pedido a través de un burofax que deje de hablar de su vida privada tras contar en el programa lo difícil que fue llevar a cabo el proyecto de su vivienda. Un trabajo al que al final el arquitecto, fundador del estudio A-cero, renunció por la obsesión que mantenían los intérpretes con la privacidad.

"He recibido esta semana un burofax de Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Yo qué he dicho que sea ofensivo? Tengo un contrato de confidencialidad con mis clientes, que aunque no lo tuviera no hablaría de la casa de mis clientes. Me dicen que me abstenga de hablar de ellos pero yo no cuento nada porque soy muy discreto", aseguró este jueves en el espacio presentador por Susanna Griso.

El colaborador confiesa que no tiene ningún miedo de seguir hablando de la pareja y volvió a reconocer que lo pasó tan mal en aquella época, que decidió no terminarles la casa. "No es que fueran exigentes, porque exigentes son todos los clientes. Ellos me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa de ellos: de chivar", apuntó. Además, contó que un día Cruz y Bardem le llamaron a las 5:00 horas diciendo que cómo había filtrado determinadas informaciones cuando él ni si quiera las conocía. "Es imposible trabajar con alguien en el que no confías".

Los datos que dio el arquitecto sobre la pareja tenían que ver con la construcción de la vivienda. "Habían escogido una madera de 30 cm de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra. Yo soy el de Porcelanosa y les digo que nanai, que esto es lo que hay", explicó. Otro de los motivos por los que sufrió trabajando con ellos era por su insistencia en la privacidad durante su visita a la obra. "No podéis ser los actores oscarizados de este país y que no salgas en ningún lado. Las visitas de obra eran terribles, tenían que vaciar la casa para que no les viera nadie", desveló.