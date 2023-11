Gabriela Guillén habló por segunda vez para el programa Y ahora Sonsoles y su discurso fue muy distinto que en la primera ocasión. La madre del que será séptimo hijo de Bertín Osborne no tiene buenas palabras para el cantante, al que acusa de haberse desentendido pese a su ofrecimiento de aportaciones económicas.

Gabriela Guillén se ha sentido abandonada en todos los sentidos, incluyendo el sentimental. "Que me mande un mensaje es más importante que una transferencia", asegura a modo de resumen de lo ocurrido estos últimos meses.

"Si él quisiera… no tengo por qué obligarle si no quiere a mi hijo, yo le daré todo el amor que se merece y lo que pueda ofrecerle dentro de mis posibilidades", dijo sobre su hijo. "Pero no pretendo ni que me pague. Solo que me mande un mensaje diciendo ¿estás bien?, lo prefiero a que me haga una transferencia".

La fisioterapeuta asegura que Bertín quiso hacerse cargo de dos pagos del alquiler y los gastos, algo que Gabriela aceptó inicialmente, para después decidir que no aceptaría ninguna más. "Hay cosas más importantes que el dinero, él no está pendiente".

Aseguró también que el cantante nunca se puso en contacto con ella para manifestar su deseo de someterse a una prueba de paternidad. Pero ella se lo pedirá igualmente.

Es por todo ello que, dijo Gabriela a Sonsoles Ónega, su hijo no va a llevar el apellido Osborne, sino que le va a poner el suyo. Pese a todo, le gustaría que el niño conociese a su padre y se pudiese criar con sus hermanos, si realmente Bertín lo permite.