El críptico mensaje de Gabriela Guillén que anticipa malos tiempos para Bertín Osborne

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Alaska para abordar todos los temas de la actualidad social del momento. Incluyendo el críptico mensaje en redes sociales de Gabriela Guillén, que en los albores de una posible exclusiva contra Bertín Osborne, el padre de su hijo, podría anunciar nuevas tempestades para el cantante.

"Las disculpas sobran cuando el daño ya esta hecho, no es bueno ir por la vida lastimando y luego disculparse antes de hacerlo. Piénsalo dos veces porque mañana puede pasarte a ti", escribe Gabriela en la red.

Un mensaje leído por Alaska en esRadio y que, tal y como propuso Federico Jiménez Losantos, requiere ser "entonado con malicia".

Así lo definió la periodista Beatriz Cortázar: "Ella pone estos mensajes cada dos por tres. Son citas de Google de desengaño y rencor. Es recurrente usar estos mensajes subliminales. Su embrazo esta teniendo mensajes dolientes, de tristeza o desengaño. No vemos una mujer feliz y disfrutando. Y su exclusiva, hasta que no la veamos, es que no la hay. Llevan diciendo lo mismo de Isabel Pantoja, que iba a hacerla desde que salió de la cárcel y no la ha habido".