Ni Londres ni México: Genoveva Casanova está en San Sebastián, escondida en el palacio de su ex

Genoveva Casanova no necesita a la corte danesa. Ella tiene su propio palacio, aunque no esté puesto a su nombre en escritura pública. Se trata del Arbaizenea, una propiedad que heredó Cayetano Martínez de Irujo en el reparto de bienes de la duquesa de Alba, y que le está sirviendo de refugio en estos días tan convulsos.

Hola publica en exclusiva las imágenes que demuestran que la mexicana está escondida en este recinto, ubicado en San Sebastián. Se había hablado de la posibilidad de que estuviese en Londres o incluso en su México natal, pero la realidad es que está en el País Vasco desde que explotó el escándalo de su relación (de amistad) con el príncipe Federico de Dinamarca.

En las imágenes vemos a Genoveva ceñuda, con cara de preocupación, sin maquillar, saliendo de la residencia con un abrigo oversize sobre una sudadera y su bolso Birkin (o similar) mientras habla por teléfono. Según Hola, tuvo que abandonar la casa precisamente para solucionar un problema con su móvil, seguramente a punto de reventar después de todo este revuelo mediático.

Dice Hola que Genoveva se marchó de Madrid el martes 7 de noviembre, un día antes de su cumpleaños. Cogió su coche y condujo hasta San Sebastián. Con ella viajaron sus perros, que tanto preocupan a los amantes de los animales, que se preguntan quién los estaba paseando estos días. Desde entonces la filósofa se aloja en el espectacular palacio del siglo XIX rodeado de extensos y frondosos jardines.

"No ha sido la marcha de Genoveva una huida", leemos en la revista, que también nos cuenta que la mexicana no salió de su piso de Madrid hasta varios días después de que se tomasen las fotos con el príncipe Federico. Hola aporta pruebas gráficas en las que la vemos paseando a sus perros por las inmediaciones de El Retiro. Se supone que la revista ya estaba sobre aviso.

Miguel Bosé pasa por quirófano

Cuenta Semana en su portada y con bastante ánimo alarmista que el cantante ha tenido que ser operado porque estaba a punto de "perder la movilidad".

Miguel Bosé ha pasado por quirófano en la Clínica Teknon de Barcelona para ser intervenido de la espalda. Una operación a la que se someten miles de personas cada año y que consiste en insertar una placa con tornillos. El cantante sufrió un accidente de tráfico en 1999 que le provocaba fuertes dolores lumbares.

Según Semana, el neurocirujano Oliver Abadal Bartolomé ha sido el encargado de realizar la operación, que ha mantenido a Bosé cuatro días hospitalizado. Ahora tendrá que someterse a rehabilitación. Añade la revista que su ex, Nacho Palau, ha estado muy pendiente de su estado durante todo el proceso.

Shakira habla en ‘Hola’ de su separación

Shakira se desnuda emocionalmente una vez más, esta vez desde las páginas de Hola, revista que la lleva a portada repicando su edición colombiana. Aunque no aporta nada nuevo, siempre es interesante buscar en sus palabras palos hacia su ex, que a estas alturas intenta limpiar su imagen con perborato.

Dice Shakira que "ha podido retomar lo que había dejado por muchos años. Gracias a Dios y al cariño del público, es como si nunca me hubiese ido", y recuerda que en su equipo intentaron convencerla de que cambiase la letra de la canción "Music Sesion 53" (la de "me dejaste de vecina a la suegra") pero que "yo no soy una diplomática de la ONU. Soy una artista y, ante todo, una mujer". Y es que asegura la cantante que "En España me dediqué a la crianza de mis hijos y a apoyar la carrera de mi expareja. Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música".

También hace referencia a sus hijos y cómo les está sentando de bien Miami: "Nunca les había visto tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie les persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta". En la puerta estarán este lunes, 20 de noviembre, cuando acuda a declarar al juzgado de Barcelona por presunto delito fiscal.

Carmen Borrego bautiza a su nieto con su familia

Dice Carmen Borrego como toda abuela primeriza que su nieto "es adictivo". Hace unos días acudió al bautizo de la criatura, que ha conseguido reunir a la familia después de una temporada muy complicada de desavenencias.

Diez Minutos lleva a portada las imágenes de la celebración, para la que la menor de Las Campos eligió un traje de chaqueta en tonos beiges y un abrigo de pelo. No faltaron Terelu y su hija Alejandra, que estuvieron de paso y fueron las primeras en irse. La presentadora acaba de pasar el Covid y no quería poner en riesgo a su familia.

Vickyfede e Irene Urdangarín, plan de primas

Irene Urdangarín está en España y comienza a eclipsar a su prima Victoria Federica en los que a robados fotográficos se refiere. Esta semana la vemos en Hola durante una quedada con la hija de la infanta Elena, con la que mantiene una relación excelente.

Vickyfede e Irene se llevan cinco años, pero eso no les impide, según Hola, "ser muy cómplices y pasar mucho tiempo juntas". Su último plan consistió en que Victoria acompañase a su prima a la autoescuela en la que se está sacando el carnet de conducir (regalo del abuelo Juan Carlos, según la misma revista la semana pasada) y después almorzar juntas. Las dos jóvenes coinciden hasta en su forma de vestir: sudaderas anchas, vaqueros XL y deportivas a los pies.

Diez Minutos se pregunta en un reportaje con fotos similares si la hija de la infanta Elena y Jaime Marichalar no es una mala influencia para la de la infanta Cristina.

Cóctel de noticias

Letizia "presume" de su amistad con Sonsoles Ónega. Semana lleva a portada una imagen de la firma de los premios Planeta en la que vemos a la reina de España besando a la presentadora. El verbo elegido no es casual, ni el orden de los factores. Han escrito "Letizia presume" y no "Sonsoles presume". Son amigas desde hace años y lo sabemos todos. Luego, en páginas interiores muestran varias imágenes de la periodista paseando con su novio y con sus perros.

Lara Dibildos, destrozada por el caso de su ex. La acusación de presunta violación que pesa sobre Cándido Conde Pumpido Júnior ha desestabilizado a la modelo, que aparece retratada en Diez Minutos durante rodaje. Lara interpreta a una "Kelly", una limpiadora de hotel. Y eso que presume de no haber cogido nunca una escoba. El karma.

Miguel Ángel Muñoz recupera la sonrisa junto a una joven llamada Laura. Tras la muerte de su Tata y los problemas médicos de su madre, Cristina Blanco, el actor se recupera junto a una joven anónima.

Stella del Carmen posa para Rabat en Hola. La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, que quería dedicarse al mundo del cine pero para estar detrás de las cámaras, se ha dado cuenta de su potencial y ahora es imagen de la firma de joyas. Asegura en Hola que su sueño es "construir una familia propia, a la vez que alcanzo mis objetivos profesionales".

Geno y Natalia, de Operación Triunfo, los hombros sobre los que llora Chenoa. Asegura Hola que las amigas de la cantante la están ayudando a sobrellevar su ruptura matrimonial, que quizá no sea definitiva.

Aitana, escapada con amigas en autocaravana. Hola publica varias fotos de la cantante durante un viaje a Guipúzcoa. Al parecer, asistió al funeral de la abuela de un amigo.