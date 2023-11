Aumenta la presión sobre Genoveva Casanova por lo que queda por salir: "Ella no sabe qué hacer"

La complicada situación en torno a Genoveva Casanova y su presunto romance con el príncipe Federico de Dinamarca no tiene visos de solucionarse. Hasta el punto de que el entorno cercano a la mexicana está preocupado por ella, que decidió salir de España y apagar el teléfono nada más saltar la polémica.

La crónica rosa de Es la mañana de Federico fue escenario de debate sobre el tema. La periodista Beatriz Cortázar, que ha hablado de primera mano con la ex de Cayetano Martínez de Irujo, aseguró en esRadio que "Genoveva ha querido salvar al Príncipe desde del minuto uno. Por la que se ha liado y la que se va a liar, porque esto no acaba aquí". Niega, por tanto, que ella sea la responsable de las filtraciones, que no la favorecen en absoluto, y afirma de paso que la situación no tiene visos de detenerse aquí.

"Genoveva no ha dado el chivatazo. Porque todo esto no le beneficia para nada, y no estaría fuera de España abrumadísima y con un susto que no sabe qué hacer. Tardará mucho en volver", dijo al respecto. Algunas fuentes sitúan a Genoveva en Londres desde que saltó el escándalo.

Ahora, la revista Semana asegura que Genoveva mantiene el contacto con su entorno más próximo y sigue angustiada el devenir de los acontecimientos. Sus amigos y conocidos están muy preocupados porque temen que las informaciones futuras puedan perjudicar a la mexicana.

Se desconocen esos datos que podrían poner en dificultades a Genoveva Casanova, pero todo el mundo da por sentado que existen cabos sin atar que pueden incrementar la presión mediática. Lo único cierto es que ella esta "superada por las críticas" -dijo Beatriz Cortázar- y disgustada porque Federico de Dinamarca "la ha dejado sola" ante semejante panorama.

Así lo contó también Federico Jiménez Losantos en Es la mañana, apuntando a la Casa Real danesa como origen de esas filtraciones interesadas. "No hay fotos pero las habrá. ¿Tú crees que la Reina, que ya ha desheredado al hijo menor, no está horrorizada, que quiere dar paso a los nietos y quitarse a Federico del medio?"

Se da la circunstancia de que Genoveva hace poco que logró superar un gravísimo percance de salud. El pasado verano abandonó el hospital tras haber sido ingresada por una embolia pulmonar que por la que casi pierde la vida: la mexicana había sufrido un infarto pulmonar y un derrame que le causaron fuertes dolores de espalda.