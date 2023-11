"Lo de Federico y Genoveva tiene pinta de ser un lío serio, no un revolcón"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Miranda y Daniel Carande para tratar todos los temas de la actualidad social del momento. Centrada una vez más en el romance de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca y, sobre todo, la cronología de este cada vez más posible romance.

Porque, tal y como señala Federico Jiménez Losantos, la clave está en las fotografías. Unas imágenes que, hipotéticamente, Genoveva no podría haber parado desembolsando dinero para evitar el escándalo y comprarlas, pero sí la Corona de Dinamarca. "No es la primera vez que ha habido fotos", mantiene de paso Jiménez Losantos, apuntando una situación prolongada... y por lo tanto a un romance que se ha sostenido en el tiempo.

"No es lógico con lo rica que es Margarita de Dinamarca... Lo lógico, natural, lo que haría cualquiera, sería vendérselas. No es chantaje, es decir: tengo esta información, ¿cuánto vale tu tranquilidad?". "Esa historia de que valían 200.000, y no se pagaron, y luego 40.000, que se pagaron, después de una oferta que no quiso pagar Dinamarca... para mí es la clave. El enigma está en el trayecto de las fotos, no en el de Genoveva. El escándalo es la relación, pero es una derivada. Pero ha habido unas fotos que han puesto en jaque a una monarquía que tiene mucho dinero".

Para Beatriz Miranda, "aquí lo que no ha sabido valorar Dinamarca, lo que no supieron calibrar, es que Genoveva es una celebridad en España. Si tienen las imágenes de Federico de Dinamarca con una señora que no es famosa, y no Genoveva, las hubiéramos publicado en España? No. Igual no supieron verlo bien".

Jiménez Losantos desarrolla su tesis: "Lo que acredita todo es una relación continuada, y esto tiene pinta de ser un lío serio, no un revolcón. Porque si no no hay posibilidad de seguimiento. Hay una historia mucho más seria. Porque a lo mejor hay información añadida: Dinamarca es un país pequeño pero con servicios de inteligencia; a lo mejor Margarita tiene un conocimiento mayor del tiempo que dura esta relación".

En suma, "a mí esto me huele a un lío dinástico, a un problema de sucesión. No es la primera vez que se poda la familia real danesa. Y si esta historia viene de lejos, la historia de las fotos viene de más lejos. A lo mejor una vez se pagó y en un momento dado se dejó de pagar. Y eso sí me encaja".