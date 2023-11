La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Alaska y Beatriz Cortázar para debatir todos los temas de la actualidad social del momento. Centrada, una vez más, en el escándalo de Federico de Dinamarca con la mexicana Genoveva Casanova, de la que este miércoles se ha desvelado que ha regresado a España, refugiadnos en una propiedad de su ex Cayetano Martínez de Irujo.

¿Pero qué pasa en Dinamarca con su Familia Real? "Se habla de divorcio en 2024, la Donaldson no es Doña Sofía. Le ha dado la excusa que necesitaba", dijo la periodista Beatriz Cortázar abriendo el melón en el que todos están pensando.

Así lo resumió Federico Jiménez Losantos en esRadio: "Yo dije que había gato encerrado y que estas fotos no eran inocentes". Señala el director de Es la mañana de Federico un "rumor creciente de intento de transacción comercial de un cuarto de millón de euros que Margarita no ha querido pagar, no por falta de dinero, sino porque no quiere".

Y eso se debe a que la Reina, simplemente, no desea a sus hijos como herederos. Ya hay precedentes: a los hijos de Joaquín, los cuatro del segundo, los echó de la Familia Real, desheredados. "Como Margarita ha dejado claro que va a controlar su sucesión, es evidente que ella no quiere a sus hijos como sucesores. Al pequeño lo ha apartado, y esta historia con Federico, ¿crees que si quisiera al heredero no hubiera pagado ese dinero después de negociarlo?", señaló Jiménez Losantos. En definitiva, es evidente a estas alturas que la Reina no está contenta con la línea sucesoria, zanjó el director de Es la mañana de Federico.

Hubo varias semanas en las que esas fotografías de Federico y Genoveva no salieron publicadas y permanecieron a la espera. ¿Por qué y qué pasó entremedias?, se preguntó Cortázar en esRadio. "Hay informaciones sin contrastar que señalan que hay varios mensajes no directos donde se ofrece parar el reportaje a cambio de una cantidad al cuarto de millón". Una cantidad que ahora mismo "ninguna revista está dispuesta a pagar".