Victoria Federica tiene un nuevo amigo. La revista Diez Minutos se marca la exclusiva de este miércoles con unas fotos tomadas con nocturnidad y seguimiento periodístico en las que vemos a la nieta de Juan Carlos I yéndose de cena con el chaval.

Nada se sabe del joven fornido y paciente que la espera mientras ella, recién salida de una fiesta, se quita los joyones y los tacones y se vuelve normal. Se trata de un chico alto, moreno, que viste con gorra, sudadera y zapatillas deportivas, que es prácticamente el uniforme de los tres millones y medio de jóvenes varones de entre 15 y 29 años que hay en España, según el INE.

Victoria Federica llegó hacia las 20:00 horas a la fiesta de Harper´s Bazaar, pasó por el photocall (sin preguntas, para no variar) y a las 22:00 se marchó con su nuevo y misterioso acompañante. Cenaron solos en un reservado en Ta-Kumi, un japonés del barrio de Salamanca con una estrella Michelín y precios medio-altos. Al salir, el amigo desconocido le colocó el abrigo sobre los hombros y la acompañó en un coche hasta la casa de Elena de Borbón, donde Victoria cogió su propio coche para llevarle a casa. Se despidieron y ella hizo el viaje de vuelta. Es decir, no pernoctaron juntos. No se marcaron un Federico-Genoveva, de momento.

Preysler estrena su reality navideño

La reina de corazones vuelve a protagonizar la portada de Hola cuando se cumplen once meses de su separación de Mario Vargas Llosa. Isabel Preysler hace borrón y cuenta nueva y se reinventa como protagonista de un documental que se estrena la semana que viene y que pretende enseñarnos cómo hay que celebrar una Navidad. Cómo hay que celebrarla en una casa de ochocientos metros cuadrados con media docena de criados. Un concepto seguramente muy diferente al que vivimos los demás, que tenemos que sacar las borriquetas para poder montar las mesas y ya estamos congelando para evitar la inflación desorbitada.

Preysler protagoniza el documental que estrena Disney + el próximo 5 de diciembre y Hola rememora todas las veces que la filipina ha hablado de las fiestas navideñas en sus páginas. Y eso que se grabó con la canícula. El reportaje no es una exclusiva como tal, pero sí un adelanto exclusivo de lo que veremos en la pantalla. Momentos íntimos con Tamara repasando álbumes de fotos o Preysler posando frente a un árbol propio del parque de El Retiro.

A ello añadimos dos únicas preguntas en las que Isabel explica por qué decidió aceptar este reto televisivo: "Recuerdo con mucha ilusión y cariño cómo Miguel (Boyer) y mi madre lo vivían". No olvidemos que las servilletas bordadas con las iniciales del que fuera ministro de Economía nos dieron la pista las pasadas Navidades de que su relación con Mario Vargas Llosa había terminado.

Ana Obregón prepara su Navidad con Ana Sandra

Semana dedica su portada a Ana Obregón, que se ha estrenado como madre-abuela este año y ahora va a poder disfrutar de sus primeras fiestas con su hija-nieta.

Aunque las fiestas son muy duras para la presentadora desde que murió su hijo Alex, Obregón se muestra ilusionada gracias a la presencia de Ana Sandra, que acaba de cumplir ocho meses. El reportaje no aporta nada nuevo, ni siquiera nos cuentan si Ana repetirá este año dando las Campanadas en RTVE. Aunque, dado el nivel de crítica que manifiesta hacia el Gobierno de Pedro Sánchez en sus redes sociales, parece bastante improbable.

Mely Camacho arremete contra Bigote Arrocet

La que ha sido una de las mejores amigas de María Teresa Campos a lo largo de su vida defiende en Semana el honor de la periodista, mancillado por Bigote Arrocet en las últimas semanas.

"Muchas veces me he tenido que morder la lengua y ya no puedo más", dice Mely, que no está dispuesta a consentir al humorista las "mentidas y falsedades" que va contando. "Hay que ser indigno".

"Es un farsante, un mentiroso, un novelista, un tramposo, un fabulador". Y añade: "Era cruel con ella. Le creaba un estado constante de ansiedad y angustia". Teresa callaba, lo que impidió que su entorno supiese la realidad de lo que estaba pasando. Mely culpa a Bigote del ictus de María Teresa y desvela momentos íntimos que describen al personaje: "En un viaje a Dubai no había suites separadas. Cuál fue mi sorpresa cuando me lo encontré en una cama en el suelo tirado con una manta, por no dormir en la misma cama que Teresa".

Mely desgrana detalles sobre cómo trataba al personal ("los maltrataba verbalmente"), lo mucho que sufría Teresa con su actitud, llegando a espiarle en los hoteles y destaca su frialdad y falta de empatía con la comunicadora. "Despreciaba sus muestra se cariño". Y que sus hijas no iban a verla por que "Teresa decía que si estaba Edmundo no necesitaba a nadie más".

Semana también desglosa en su número de este miércoles la lista de muebles de Campos que sus hijas han sacado a subasta. Algunas piezas que compró por 3.000 euros y hoy se venden por 600.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso, por fin juntos

Semana publica las imágenes que confirman que Fernando Alonso y Melissa Jiménez siguen adelante con su relación. El piloto de Fórmula 1 y la periodista deportiva se vieron hace unos días en Barcelona, ciudad en la que reside ella.

En las imágenes vemos cómo Melissa recoge a Alonso en el aeropuerto en la zona de vuelos privados y después se marchan juntos en un coche que conduce la reportera.

Cóctel de noticias

Marta Ortega apura embarazo mientras congrega a los más top en la exposición de Helmut Newton. La heredera del imperio Inditex está, como dice el clásico, "a punto de caramelo". Eso no le ha impedido trabajar en la organización de la muestra fotográfica dedicada al legendario artista. Hola muestra fotos de la jornada, en la que estuvieron Charlotte Rampling, Eugenia Silva o John Kortajarena.

Cayetano Rivera, cada día más unido a su hija Lucía. Hola muestra dos fotos en las que vemos al torero con la hija que adoptó y a la que dio sus apellidos con la que, después de varios años de tiranteces, ha recuperado la ilusión.

Blanca Suárez, de paseo con Joaquín Güell. Se consolida la relación de la aristócrata y el financiero, padre de las hijas de Cayetana Álvarez de Toledo. Aunque comenzaron su relación de manera tímida a finales de 2022 y jamás la han confirmado, leemos en Semana que ya es habitual verlos acudir juntos a eventos y reuniones familiares.

Hola.com desmiente la crisis matrimonial de Amaia Salamanca y Rosauro Varo. La revista hace referencia a "su círculo más cercano" para afirmar que "continúan unidos y su relación es totalmente sólida en este momento". Unas fotografías del empresario pernoctando en su palacio de Sevilla junto a dos amigas han hecho saltar las alarmas.