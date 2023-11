El rincón íntimo en casa de Tamara Falcó que justifica el "bloqueo botánico"

Tamara Falcó ha finalizado por fin la casa de sus sueños. La hija de Isabel Preysler se ha trasladará próximamente con su marido, Íñigo Onieva, a esta vivienda que adquirió en 2020 en el residencial The Collection by Kronos Homes. El ático cuenta con 190 m2 llenos de luz y está diseñado por la interiorista Beatriz Silveira, que mezclado la inspiración clásica con matices contemporáneos.

La empresaria muestra de la mano de la revista Architectural Digest España los rincones más especiales de la casa, desde el salón y el comedor, pasando por el vestidor y el dormitorio hasta el baño principal y la espectacular terraza con vistas Monte de El Pardo y la Casa de Campo.

El pasado mes de octubre llamó la atención de los fotógrafos la gran cantidad de plantas que Tamara colocó en la terraza, lo que entonces se calificó a modo de broma como "bloqueo botánico". Sobre ello habla la diseñadora en la parte del vídeo en la que enseña el baño y su parte favorita del mismo: la bañera. "Es un sitio donde me relajo y me encanta ponerme mis sales. Da a la terraza y he puesto un ‘bloqueo botánico’ con razón porque aquí es donde me voy a dar mis baños relajantes", explica con humor, temiendo las miradas indiscretas hacia su baño.

Ahora que se han ultimado los detalles, la pareja comenzará pronto a trasladar sus pertenencias a esta lujosa propiedad de nueva creación situada cerca de la casa familiar de Puerta del Hierro, solo separada por la la M-30. The Collection es un residencial diseñado por Joaquín Torres y Rafael Llamazares, arquitectos del estudio A-Cero, y su emplazamiento le permite disfrutar del pulmón verde que forman el Monte de El Pardo, la Dehesa de la Villa y la Casa de Campo, aun auténtico lujo dentro de la capital.