Demoledora entrevista del hijo de Bárbara Rey: Orfidal en el biberón y chantaje al rey Juan Carlos

En pleno duelo por la muerte de su hermano Salvador, Bárbara Rey afronta esta semana como una de las más complicadas de su vida debido a la emisión de la demoledora entrevista de su hijo Ángel Cristo en el estreno del programa De Viernes, presentado por Santi Acosta en Telecinco. Una desgarradora exclusiva que recuerda a la peor etapa de Mediaset en el caso Rocío Carrasco pues recurren a un personaje que hasta hace poco se desvivía por su madre para sacar los trapos sucios de su familia por dinero.

Aunque la relación de madre e hijo nunca ha sido fácil debido al fuerte carácter de ambos, lo cierto es que en los últimos años parecía que habían solventado sus diferencias y era habitual verlos juntos en eventos, photocalls o incluso en programas de televisión. La última vez en El Novato, espacio presentado por Joaquín Sánchez en Antena 3, donde evidenciaron su buena sintonía y donde Ángel Cristo junior destacó la gran labor de su madre durante su infancia y la ayuda que le brindó en los peores momentos de su padre.

Palabras que a tenor de lo visto este viernes en Telecinco, quedan en el olvido y ahora solo hay rencor e incluso odio hacia la mujer a la que tanto alababa hasta hace poco. Entre las muchas cosas negativas que ahora recuerda el entrevistado, está el desamparo que sintió durante su infancia, pues le obligaron a trabajar a desde los cinco años como domador de elefantes y hacerse cargo de responsabilidades impropias para alguien de su edad: "Contarlo era un asunto vital para ser feliz y recuperar la ilusión", dijo durante la entrevista, justificando el cambio.

A sus 42 años, y con una hija, entiende que necesita contar lo que vivió para dejar de "huir" de su pasado y de su familia. Un pasado en el que, según denuncia, le suministraban medicamentos: "Yo nací con una hernia y lloraba mucho y no dormía. Mi madre me ponía Orfidal en el biberón para que me callara. Me ha medicado toda la vida porque si había un problema, como ella no sabía de dónde venía, lo solucionaba así. El problema era yo, no que ella no estuviera o que yo la echara de menos. Que sí traía dinero a casa, pero eso no es ser madre".

Recrimina a Bárbara sus ausencias y su irresponsabilidad: "Mi madre me cargaba de responsabilidades nada más llegar del colegio hasta que se iba la luz del día". Ángel Cristo no se refiere únicamente a tareas de hogar, sino desatención de sus estudios para dedicar tiempo a complacer la peticiones de su progenitora: "Le tenía que dar masajes de tres horas", algo que a día de hoy identifica como "maltrato psicológico".

Aunque hasta ahora había hablado de malos tratos por parte de su padre, detallando las palizas que le propinaba y cómo su madre las ocultaba ante los medios de comunicación, ahora no lo tiene tan claro y duda de su memoria: "Cuando eres pequeño no identificas qué pasa, pero ves que algo no está bien. Mi padre estaba enfermo y mi madre era demasiado moderna para él y sus celos. Además tiene una adicción al juego(…) Mi padre era un desastre, lo dejaba todo desperdigado y a mi madre le daba miedo que nos metiéramos algo en la boca. Nos decía 'Coged un poco con el dedo y os lo lleváis a la puntita de la lengua, si se os duerme no lo toméis, que es coca y es muy malo’".

Chantaje al Rey

Al tratar el tema de las adicciones a las drogas de su hermana Sofía Cristo, el hijo de Bárbara Rey confesó que "sacaba el dinero de la habitación de su madre". Al parecer el cuarto de la vedette "siempre estaba lleno de mucho dinero", algo que Sofía aprovechaba para financiar sus salidas nocturnas. Sobre la procedencia de ese dinero, Ángel Cristo no duda en confirmar el chantaje que durante años hizo su madre el rey Juan Carlos I: "Venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al rey de España".

Para estas presiones se habrían utilizando unas fotografías que hizo el propio Ángel Cristo hijo por petición de su madre: "Ella toma la decisión de hacerle unas fotos al Rey, y yo voy a hacer las fotos. Estaba escondido y mi única preocupación es que don Juan Carlos no escuchase el ruido del disparo (…) Hice todo los carretes que pude", dijo, asegurando que él estuvo presente en los encuentros íntimos de su madre con el entonces Rey de España.