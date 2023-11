El hijo de Bárbara Rey declara la guerra a su madre y a su hermana: "Viví una pesadilla. Había miedo, terror y sangre"

El anuncio de la próxima entrevista de Ángel Cristo junior en el nuevo programa que estrena esta semana Telecinco, De viernes, presentado por Santi Acosta promete revolucionar la prensa del corazón pero también destrozar a su madre, Bárbara Rey. En los avances que la cadena ha dejado ver sobre la exclusiva, el hijo de la vedette deja en muy mal lugar a su madre y a su hermana, Sofía Cristo.

Aunque hasta ahora habíamos conocidos los problemas que atravesó la familia debido a las adicciones y al carácter de Ángel Cristo padre, ahora su hijo da un giro a la historia y señala a Bárbara Rey como culpable de muchas de las cosas que ocurrían en la casa de Moraleja: "Era una pesadilla. Había miedo, terror y sangre. Mi miedo era que no mataran a mi madre. Mi padre se descontrolaba muchísimo más. En aquella casa entraba y salía de todo: drogas, alcohol, prostitutas... Mi madre cargaba con toda la responsabilidad. La verdadera pesadilla era mi madre. Se gastó mucho dinero en el casino", asegura en el cebo.

Culpa a su madre de los traumas que arrastran tanto él como su hermana, quien dice que "no se enteraba de nada porque estaba todo el día drogada", y asegurando que este viernes dará todos los detalles en el nuevo espacio de Telecinco: "Mi madre, desde que llegaba a casa del colegio, me cargaba de responsabilidades hasta que se iba la luz del día. Le daba igual que tuviera colegio o exámenes".

Bárbara Rey, destrozada

La primera reacción a la entrevista ha sido la de la propia Bárbara Rey, quién ha asegurando a varios periodistas "que hacía mucho tiempo" que no estaba tan afectada: "Desde que se anuncia públicamente esta entrevista, está destrozada. Pero destrozada como yo hace muchísimo tiempo que no la veía, y que desconocía hasta el punto en el que está", ha explicado Isabel Rábago en Vamos a ver. "Tiene un mensaje además muy claro: 'Me da exactamente igual lo que diga mi hijo, pero no voy a hablar de él'. Pero te lo dice con un dolor que sorprende", añade, afirmando que Bárbara no tiene pensado contestar públicamente a su hijo: "Mis hijos son mi vida. No voy a cuestionar ni una sola palabra".

Siguiendo los pasos de su madre, Sofía Cristo también se ha pronunciado, en su caso en redes sociales, con una frase con la que advierte a su hermano de lo que está a punto de hacer: "Las malas intenciones nunca tendrán buenos resultados. Piénsalo bien antes de hacerle un mal a alguien".

La principal motivación de Ángel Cristo al realizar esta dura entrevista contra a su madre y su hermana es "económica". Según ha contado el periodista Pepe del Real en el citado programa de Telecinco, el hijo de Bárbara Rey tiene una deuda importante por una pensión de manutención y esta sería su forma de conseguir dinero para saldar la deuda: "Hay una motivación económica. Existe una deuda por una pensión de manutención que no está pagada con la mamá de su hija. Por dinero está hablando y por dinero sería capaz incluso de atribuirle a terceras personas la paternidad de su hermana".