Bárbara Rey regresa a los escenarios después de 35 años

Después de estrenar un documental y una serie de ficción sobre su vida, Bárbara Rey regresa a los escenario junto a su hijo Sofía Cristo en un show inspirado en los años 70 bajo el nombre Palmarés. Se trata de un show creado por Sofía Cristo que retoma el nombre del programa que presentó su madre en 1976 durante 13 emisiones y que contará con la participación de DJ Bárbara y OBK y que tendrá lugar en el Teatro Magno de Madrid.

Según explicaron madre e hija en el programa Y ahora Sonsoles, es un proyecto que combina el cabaret con la música electrónica: "Vais a alucinar con el numero que hemos preparado para mi madre", aseguró Cristo, junto a su madre que se mostró muy feliz ante este nuevo proyecto. "Estoy totalmente a sus órdenes. Yo que he sido empresaria, nunca en mi vida he sabido hacerlo como ella. Yo como empresaria siempre he sido un desastre".

Aunque se negaron a dar más detalles sobre el espectáculo, Sofía desveló que junto a ellas también actuarán otros cantantes consagrados como Soraya o Jordi Sánchez, integrante del mítico grupo de los 90, OBK. El show, como explicó Cristo, es también una reivindicación de libertad "en todos los sentidos".

Una nueva aventura familiar que llega apenas unas semanas después de que saliese a la luz una supuesta deuda con Hacienda de Bárbara Rey. Según estas informaciones, la Fiscalía de Madrid pedía tres años y medio de cárcel para la actriz por un presunto delito de alzamiento de bienes. También se señalaba a Sofía, que tendría que sentarse al lado de su madre para declarar en el tribunal pertinente. en declaraciones para Europa Press, ambas aseguraban que estaban tranquilas y que el asunto estaba en manos de sus abogados.