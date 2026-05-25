Quién es Tomás Olivo, el rey de los centros comerciales que ha comprado el edificio Telefónica

El empresario murciano Tomás Olivo ha cerrado una de las operaciones inmobiliarias más llamativas de lo que va de año en España, la compra del legendario edificio de Telefónica en la Gran Vía de Madrid. En torno a 200 millones de euros es el precio que ha costado el inmueble. La oferta de su sociedad, General de Galerías Comerciales, se ha impuesto en un proceso competitivo que había atraído el interés de fondos internacionales, la aseguradora Generali, el Grupo Romero o el Grupo Drago, entre otros.

Así, Olivo se ha hecho con uno de los edificios más emblemáticos de Madrid. Y es que su nueva adquisición está llena de historia. Se construyó a finales de los años 20 y estaba destinado para albergar la Compañía Telefónica Nacional de España. Se le considera, además, el primer rascacielos de España. Para muestra de su historia, un botón: según la Fundación Telefónica, en 1928, el rey Alfonso XIII realizó la primera llamada telefónica transoceánica. Llamó al presidente de EEUU Calvin Coolidge.

Del número 12 al sexto más rico

Pero ¿quién es Tomás Olivo? Este murciano nació en 1950 en Balsapintada, una pedanía de Fuente Álamo, a unos 25 kilómetros de Cartagena. Según la revista Forbes en 2025 ocupó la sexta posición entre las mayores fortunas de España, con un patrimonio neto de 4.600 millones de euros.

Curiosamente, en 2024 se situaba en el puesto número 12 con 2.700 millones. Además, según la misma revista, ha construido su imperio empresarial desde la base. En concreto, a través del retail y el ladrillo. Su principal compañía, que cotiza en BME Growth, es General de Galerías Comerciales (GGC), en la que ocupa el cargo de presidente y CEO. Controla el 99,6% de la empresa.

Retail y banca

Según EjePrime, la socimi General de Galerías Comerciales se fundó en 1995 y ubicó su sede en Marbella. La compañía la forman centros comerciales, viviendas y locales; principalmente en Andalucía, Cataluña y el Caribe.

Nevada Shopping en Granada, La Cañada en Marbella o Serrallo Plaza son algunos de los activos más relevantes que posee GGC. En total, gestiona diez de los centros comerciales más importantes de España, al que hay que sumar su proyecto de Valdebebas Shopping. A ello hay que sumar que es el segundo mayor accionista de Unicaja Banco. A través de Desarrollos La Coronela SL, Tomás Olivo cuenta con el 9% de Unicaja Banco.

Todos los medios coinciden en que es un hombre que valora la discreción y que no suele conceder entrevistas ni hacer declaraciones públicas. No obstante, esa escalada en el ranking de fortunas españolas de Forbes es más que elocuente.