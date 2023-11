La serie sobre la vida de Miguel Bosé, emitida por Telecinco, con un resultado de mediana audiencia, mostró al actor que interpreta al cantante completamente desnudo en una serie de sexo con el que daba vida al bailarín valenciano Nacho Duato. Dado que el propio Miguel supervisó la serie y el guión se escribió con los propios recuerdos de éste, demos por cierto que esa relación erótica existió. Bosé tuvo a Duato como el primer amante de importancia en su vida. Se conocieron en unas pruebas a las que se presentó el bailarín, entonces principiante, para un espectáculo de Miguel. A raíz de ese primer encuentro se enamoraron y vivieron una corta temporada de pasiones en Nueva York. No han olvidado ambos aquel periodo que tanto los unió.

Bosé, la serie | Archivo

Quien ha personificado a Nacho Duato en esa serie sobre Miguel Bosé se llama Gabriel Guevara, de veintidós años, guapo modelo nacido en Madrid de la pareja formada por Marlene Morreau y el bailarín cubano Michel Guevara, que convivieron a comienzos del nuevo siglo durante cinco años. Marlene cuenta cincuenta y cuatro, natural de París, que se dio a conocer en España a través de la televisión, mostrando su físico despampanante en todas sus intervenciones. Provocativa, aunque sin pasarse. De ese modo Chicho Ibáñez Serrador la tuvo en El semáforo. Quien fue responsable de su viaje a nuestro país fue José Luis Moreno, contratándola en sus espacios televisivos de variedades. Formó pareja televisiva en uno de ellos con Jesús Vázquez. Y así fue ganándose la vida. En 2006 apareció nada menos que en once portadas de la revista Interviu, siendo una de las modelos que más veces apareció en ellas. Hace años, ya divorciada de Michel Guevara, se emparejó con un fotógrafo especializado en reportajes eróticos, Javier Nuño. Ni qué decir que su modelo habitual es Marlene, quien además de posar desnuda interviene en funciones teatrales donde repite lo de siempre: quedarse en cueros. A propósito de esta actividad, quiso prolongar esas imágenes en Instagram, pero no se las autorizaron. Lo que le hizo declarar: "¡Ya es curioso que me haya pasado media vida en pelotas y ahora no me dejen!"

Marlene Morreau | Archivo

Está Marlene muy contenta de su hijo. Gabriel es modelo y actor desde 2018. Ha trabajado en varias series, la más importante "Hit", que tuvo difusión en muchos países. Protagonista de un largometraje este año, "Culpa mía". Hace tres meses, fue detenido en Venecia, acusado de haber cometido una presunta agresión sexual ¡cuando contaba trece años, en Francia! Lo demandó una prima suya, de una edad similar. Sólo pasó unas horas en comisaría, resultó absuelto por un juez que no daba crédito a esa orden de búsqueda internacional, y pudo regresar a Madrid el mismo día.