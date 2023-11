El príncipe Federico habla por primera vez de sus fotografías con Genoveva Casanova

Federico de Dinamarca ha roto su silencio sobre su sonada pillada por Madrid junto a Genoveva Casanova. La pareja de amigos fueron fotografiados durante una velada que terminó en el piso que la mexicana tiene en la capital. Una relación que ha avivado los rumores de infidelidad por parte del heredero al trono danés a su mujer Mary Donaldson y que ha convertido a Genoveva en una de las mujeres más buscadas por la prensa europea.

Mientras ella se ha refugiado en el palacio que tiene su expareja, Cayetano Martínez de Irujo, en San Sebastián, el hijo de la reina Margarita ha continuado con su agenda institucional, evitando preguntas incómodas de la prensa. Un silencio que ha roto en las últimas horas.

En su último acto público, el futuro rey de Dinamarca ha puesto fin al hermetismo en torno a Genoveva Casanova y ha contestado a la incómoda pregunta de un periodista: "Príncipe heredero Federico, ¿tiene usted algún comentarios sobre lo que se está publicando en medios españoles". A lo que el príncipe ha respondido tajante: "No tengo".

Aunque no ha profundizado en el asunto, estas palabras del príncipe Federico adquieren una gran importancia, pues la Familia Real no suele entrar en este tipo de cuestiones. Sin embargo, los incesantes rumores, no solo en la prensa española, sino también en la de su país, señalan que su mujer Mary de Dinamarca, llevaría tiempo planteándose el divorcio. Una decisión que pondría patas arriba la vida del futuro rey y que sumaría una nueva polémica a su ya de por sí agitada vida.

Cabe recordar que tras la publicación de las imágenes con Genoveva, la casa real danesa optó por el silencio, explicando que ante todo respetan la privacidad de los miembros de la familia. Por este motivo, y para blindar aún más la figura del heredero al trono, su madre la reina Margarita decidió denegar la entrada a la prensa a la celebración de la tradicional Caza del Rey en los bosques de Gribskov, que reúne a figuras destacadas a nivel internacional. Durante 15 años la prensa y los fotógrafos han sido testigos de estos eventos, sin embargo este año, debido al escándalo, decidieron hacerlo a puerta cerrada.

También se ha evitado la aparición multitudinaria de periodistas con visitas sorpresa del príncipe heredero a distintos actos públicos. Hasta ahora, se daban explicaciones de sus movimientos en la agenda a la que se puede acceder en los distintos puntos de información que ofrece la casa real, como la páginas web oficial o las redes sociales. Uno de los últimos actos en los que el príncipe Federico apareció sin previo aviso tuvo lugar el pasado 24 de noviembre, cuando acudió al entrenamiento de la Selección Femenina de Balonmano de Dinamarca, que ya se prepara para el Mundial.

Con la breve aclaración que ha realizado esta semana, da por finiquitada su polémica con Genoveva Casanova, que continúa siendo objeto de críticas en la prensa danesa pues la señalan como culpable de la crisis matrimonial del futuro rey y aseguran que ella podría estar detrás de las imágenes.