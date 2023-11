Genoveva Casanova, desesperada: las publicaciones comprometidas que trata de ocultar

Cuando se cumplen 20 días desde que vieron la luz las imágenes de Genoveva Casanova paseando por el centro de Madrid junto al príncipe Federico de Dinamarca, la tormenta mediática está lejos de cesar. Aunque la expareja de Cayetano Martínez de Irujo negó una relación sentimental con el monarca más allá de una amistad que se forjó gracias por su pasión por la caza, lo cierto es que la prensa danesa no ha dejado de señalarla como la culpable de la crisis que atraviesa el matrimonio del heredero al trono y de estar detrás de las citadas fotografías.

Mientras el futuro rey de Dinamarca aparece en eventos de la Casa Real y continúa con su agenda institucional aparentando normalidad, la mexicana ha optado por desaparecer. En estos momentos continúa escondida en el palacio que su ex, el hijo de la duquesa de Alba, tiene en San Sebastián. Aunque se esperaba que reapareciese estos días en la misa homenaje a la fallecida aristócrata, finalmente no ha sido así y ha preferido seguir en su refugio.

¿Una carta de amor?

A pesar su silencio, Genoveva no ha podido evitar que se siga indagando en su amistad con el príncipe. De hecho, los últimos movimientos de la mexicano no han hecho sino alimentar las sospechas y evidenciar que hay algo que la pareja de amigos nos ha estado ocultando.

Según apunta el entorno de la protagonista, la relación entre Genoveva y el príncipe Federico habría comenzado a principios del año 2021. Por este motivo, y para evitar que la prensa encuentre publicaciones que apoyen esta teoría, Genoveva ha eliminado de sus redes sociales publicaciones comprometedoras de su pasado. Entre ellas, la misteriosa declaración de amor que realizó hace exactamente dos años, cuando los rumores sitúan el comienzo de su amistad con Federico.

"¿Por qué te quiero? Me preguntas… Y si trato de definirlo con palabras, ¿se acercaría en algo a esas noches de sudor y hambre, a la angustia de tu ausencia, al cuchillo que me atraviesa en cada beso? ¿Puedo de alguna manera hacerte tocar todo el vacío al que me arrojo cada vez que te miro a los ojos? ¿O explicar cómo mi cuerpo se desvanece y se disuelve en tu boca y en tu aliento? ¿Por qué te quiero? Te amo porque sin ti no hay amor", escribió en una publicación de Instagram que eliminó el 24 de noviembre temerosa de que se relacionase con el príncipe.

Una carta de amor de lo más apasionada que en su momento pasó desapercibida y que ahora adquiere una gran importancia pues confirmaría que lo suyo con el heredero podría ser mucho más serio de lo que parecía.