Las amigas de Genoveva Casanova le han dado la espalda después de la publicación de sus imágenes con el príncipe Federico de Dinamarca. Así lo aseguró este jueves el programa TardeAR, donde explicaron que la repercusión que han tenido estas fotografías ha trastocado por completo el día a día de la mexicana. Tal es la presión, que se ha visto obligada a aislarse en el palacio de Arbaizenea, propiedad de su ex Cayetano Martínez de Irujo, donde solo tiene contacto con su entorno más íntimo a la espera de que todo se calme.

La prensa danesa ha sido especialmente dura con Genoveva y la acusan no solo de poner en riesgo la estabilidad el matrimonio de su futuro rey con Mary de Dinamarca sino de estar detrás de las imágenes. "Adiós, Casanova", reza la portada del último número de la revista danesa Ekstra Bladet, evidenciando que el escándalo está lejos de acabar y Genoveva tardará un tiempo en recuperar su vida: "El problema que tiene ahora mismo es que no sabe cuándo salir a la calle, cuándo retomar su rutina", explicó la periodista de esRadio, Paloma Barrientos.

Genoveva sabe que es uno de los personajes más buscados del momento y, conscientes de ello, sus abogados le han recomendado alejarse del huracán mediático. La misma pauta le han recomendado sus médicos, pues recordemos que hace apenas unos meses sufrió una embolia pulmonar que la mantuvo ingresada en el hospital. "En estos momento ella está muy sola. Solamente tiene a sus hijos, que están fuera de España, y a Cayetano Martínez de Irujo. Ese grupo de amigas y conocidas que tiene no la están apoyando", aseguran sobre sus amistades, que parecen haberle dado la espalda en el peor momento de su vida. "Ella no tiene que avergonzarse de nada. Genoveva, eres una persona libre, soltera, puedes tener un amigo. No pasa nada. Sal a la calle con la cabeza muy alta".

Cayetano y Genoveva

Quien no se ha separado de su lado en estos complicados días es su expareja y padre de sus dos hijos, Cayetano Martínez de Irujo, que no ha dudado en defenderla públicamente, señalando el "linchamiento público" al que está siendo sometida: "Genoveva no está bien. Está mal, lógicamente. Se está llevando una salvajada, un linchamiento absolutamente fuera de toda lógica. Evidentemente estoy sufriendo lo mismo que está sufriendo ella. Yo la quiero muchísimo. Es mi familia", dijo el hijo de la de duquesa de Alba a la salida de la misa funeral por el aniversario de la muerte de su madre. Una cita a la que, como todos los años, Genoveva estaba invitada pero a la que finalmente no asistió por primera vez desde el fallecimiento de la aristócrata.