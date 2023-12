Así afrontará Reyes Monforte la polémica del hijo de Pepe Sancho y María Jiménez

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para abordar todos los temas de la crónica rosa. Centrada en la presencia del hijo de Pepe Sancho y María Jiménez en los platós de Telecinco este viernes, donde está dispuesto a sacar los trapos sucios del matrimonio de sus padres.

Una maniobra similar a la del hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, que ha abierto la caja de los truenos desenterrando la relación de su madre con el rey Juan Carlos I, amenazando incluso con vídeos que mostrarían a la pareja en su intimidad.

En el caso de Alejandro Sancho Jiménez, todo indica que el programa De Viernes utilizará su presencia para arremeter contra el fallecido Pepe Sancho, con quien María Jiménez tuvo una tormentosa relación con condenas de maltrato al actor de por medio.

La que también fue esposa del actor, la escritora Reyes Monforte, asegura sin embargo no estar particularmente preocupada por los eventos que se puedan producir. Y, por tanto, no piensa manifestarse de ninguna manera al respecto. La pareja estuvo casada desde 2006 hasta la muerte de Sancho en 2013.

Así lo aseguró el periodista Daniel Carande en esRadio citando fuentes muy cercanas a Monforte. "¿Cómo se va a ir Reyes con un maltratador?", señala el periodista que dice ese mismo entorno. Carande recuerda que Reyes fue "la que heredó todo de Pepe -que tenía mucho dinero- después de que éste decidiera desheredar a sus hijos. "Los años que estuvo con ella fueron los mejores de su vida", dijo Carande en la crónica rosa de Es la mañana de Federico.

"Pero Reyes no está preocupada y no va a ver el programa. Y no ha dicho a ninguna revista que lo esté", dijo, desmintiendo informaciones publicadas en la prensa al respecto. "Una cosa es no contestar a un mensaje y otra estar preocupada", dio a entender el periodista.