El sobrino de Ana Rosa Quintana llama "enanita planetaria" a Sonsoles Ónega

Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa Quintana, es uno de los grandes protagonistas de TardeAR, el nuevo programa de las tardes de Telecinco. Su sentido del humor y comentarios ácidos no dejan títere con cabeza, incluso su propia tía ha sido víctima de sus burlas. Esta vez le ha llegado el turno a Sonsoles Ónega, pupila de Ana Rosa y líder de audiencia cada día con Y ahora Sonsoles, competidor directo de la cadena de Fuencarral.

El martes 5 de diciembre Quintana anunció el contenido preparado para el próximo programa con un llamativo comentario sobre la presentadora de Antena 3. "El jueves que viene voy a tener a Antonio Hidalgo aquí en 'fila zero' [su sección particular]. Lo digo con tiempo para que vayan haciéndose a la idea en el puente y no me cambien de canal, que la enanita planetaria ya se sabe que dice siempre lo mismo: ‘quédense aquí con nosotros que lo vamos a pasar muy bien’", dijo el colaborador de Telecinco burlándose de su estatura y refiriéndose al Premio Planeta que le fue concedido recientemente.

📹El sobrino de Ana Rosa Quintana se burla de Sonsoles Ónega llamándola "enanita planetaria" pic.twitter.com/4JKSUObFYB — Tweets de tele (@teletuits) December 6, 2023

Una broma que levantó unas tímidas risas en el plató y que se interpretan como un ataque directo a la que un día fue compañera de Ana Rosa. Sobre su etapa en Telecinco habló precisamente Sonsoles el pasado mes de octubre en el programa El Novato. La periodista pasó de ser corresponsal en el Congreso para los informativos de Pedro Piqueras a presentar Ya es mediodía, producido por Unicorn Content

"Era enfrentarme a lo desconocido. Eso me daba mucho miedo. Aquello fue un momento clave en mi carrera. Evidentemente, yo sabía que tenía que coger ese tren, pero no sabía si iba a estar a la altura", contó. "Yo sabía hacer mis crónicas, mis 25 segundos para Pedro Piqueras, y el oficio que implica ser reportero, pero el plató tiene otras reglas". "El verano de 2018 era de llorar todas las noches. Yo me metía en la cama y me preguntaba '¿Pero qué necesidad?". Y a ello se añade la presión diaria de las audiencias: "Sientes que es tu responsabilidad y que si no hay un buen dato es por tu culpa".