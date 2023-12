"Si Cayetano Martínez de Irujo se casa con su novia, a lo mejor a Genoveva no le haría gracia"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Beatriz Cortázar, Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno para hablar de la multitudinaria fiesta que el empresario José Luis López, apodado el Turronero, celebró en la localidad gaditana de Ubrique con fines solidarios. Entre la amplia lista de invitados se encontraban Cayetano Martínez de Irujo y su pareja Bárbara Mirjan, que este 2023 han cumplido siete años de relación.

A pesar de que se conocieron cuando ella tenía 20 años, todos los que la conocen hablan maravillas de ella, incluso "le ha cambiado la vida a Cayetano", apuntó Beatriz Cortázar. Las preguntas sobre una futura boda son recurrentes y aunque ambos son dos personas "de casarse", el hermano del duque de Alba está siendo más cauteloso. "Tienen esa asignatura pendiente. Por lo que yo sé, Bárbara es una mujer que se quiere casar con Cayetano", dijo la colaboradora.

¿Por qué todavía no han formalizado su relación? Según Cortázar, "él quiere tener todas las patas de la mesa bien. No quiere que nadie se moleste. Él lo dijo así: ‘tengo una relación tan buena con Genoveva Casanova [su exmujer] que no quiero que nadie se moleste. Es como mi hermana pequeña’". "Cada una sabe cuál es perfectamente cuál es su papel", replicó Daniel Carande.

"Pero si Cayetano se casa con su novia Bárbara, igual a Genoveva no le hace tanta gracia. Ya sé que es surrealista pero ocurre. Él está intentado tener ese equilibrio", expresó Cortázar, dejando claro que el hijo de la duquesa de Alba también es consciente de que llegará un momento en que su novia quiera celebrar la boda. En este sentido, Gimeno recordó las palabras de Genoveva en los Premios Escaparate, donde dijo que "cada uno tiene su sitio".

Sin embargo, Beatriz Cortázar no piensa que sea tan fácil. "Cayetano es de casarse y Bárbara también, además sé que le hace ilusión. A lo mejor en esta relación que ahora mismo está tan bien hilvanada, se puede soltar una puntada. Él no quiere ni loco porque bastantes problemas tiene con sus hermanos... Él tiene a su familia que son sus hijos, su novia y Genoveva y no quiere que ninguna pieza se mueva. Puedo entender que tenga miedo a dar ese paso porque sus hijos protegen mucho a su madre y esas cosas que pasan en las familias, pero también sé que el tiempo se le está poniendo en contra", sentenció.